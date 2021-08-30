Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Süper Lig'de bir ayrılık daha! Alanyaspor'da Çağdaş Atan dönemi sona erdi...
Giriş Tarihi: 30.8.2021 19:01 Son Güncelleme: 30.8.2021 19:12

Son dakika: Süper Lig'de bir ayrılık daha! Alanyaspor'da Çağdaş Atan dönemi sona erdi...

DHA
Son dakika: Süper Lig’de bir ayrılık daha! Alanyaspor’da Çağdaş Atan dönemi sona erdi...

Son dakika haberi... Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor, teknik direktörleri Çağdaş Atan ile yollarını ayırdı. Geçtiğimiz sezon iyi bir çıkış yakalayan turuncu-yeşilli takım, bu sezona kötü başlamıştı. Alanyaspor, Süper Lig'de son olarak Hatayspor'a 5-0 mağlup oldu.

Son dakika... Süper Lig'de geçtiğimiz sezonun başında Alanyaspor ile anlaşan genç teknik adam Çağdaş Atan, 3 yıllık sözleşme imzalamıştı. Alanyaspor ile ilk sezonunda oldukça başarılı bir performans gösteren Çağdaş Atan, sezonu 60 puanla 7. sırada bitirdi.

Yeni sezona ise kötü bir başlangıç yapan Alanyaspor, teknik direktör Çağdaş Atan'la yollarını ayırma kararı aldı. Turuncu-yeşilli ekipte yönetim, yeni teknik direktör adaylarıyla görüşmeye başladı.

Çağdaş Atan, Süper Lig'de bu sezon görevinden ayrılan 5. teknik adam oldu.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberler: Ronaldo'nun Manchester United'da alacağı maaş İngiltere'yi salladı! Messi ve Neymar...
Son dakika haberi: Vitor Pereira istedi Fenerbahçe atağa geçti! Kolasinac olmadı Almanya'dan sürpriz transfer
YKS tercih sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanır? 2021 YKS üniversite tercih yerleştirme sonuçları bugün açıklanacak mı?
Son dakika: Kasımpaşa maçı sonrası sert sözler: Son derece ezik oynayan Galatasaray! "Marcao yaptı ama Kerem masum muydu?.."
Son dakika haberi: Seda Sayan'ı yıkan haber! Eniştesi Coşkun Yıldız vefat etti
MEB'den son dakika açıklaması | Yüz yüze eğitime günler kala tüm kurallar belli oldu: İşte eğitimin yeni normali
Son dakika haberi: Başkan Ali Koç 'fırsat transferi' demişti, Fenerbahçe taraftarının Willian aşkı! Drogba...
Zafer Bayramına özel 30 Ağustos mesajları ve sözleri 2021 | 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları ve resimli Atatürk sözleri!
SON DAKİKA | 884 bin kişiyle aşının güvenliği ispatlandı! mRNA aşıları güvenli
Son dakika haberi | Ordu'da 14 yaşındaki çocuk ailesini katletmişti! İşte ilk ifadesi: Bu yüzden kinlendim!
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Süper Lig'de bir ayrılık daha! Alanyaspor'da Çağdaş Atan dönemi sona erdi...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA