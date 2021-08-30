Son dakika: Süper Lig’de bir ayrılık daha! Alanyaspor’da Çağdaş Atan dönemi sona erdi...

Son dakika... Süper Lig'de geçtiğimiz sezonun başında Alanyaspor ile anlaşan genç teknik adam Çağdaş Atan, 3 yıllık sözleşme imzalamıştı. Alanyaspor ile ilk sezonunda oldukça başarılı bir performans gösteren Çağdaş Atan, sezonu 60 puanla 7. sırada bitirdi.
Yeni sezona ise kötü bir başlangıç yapan Alanyaspor, teknik direktör Çağdaş Atan'la yollarını ayırma kararı aldı. Turuncu-yeşilli ekipte yönetim, yeni teknik direktör adaylarıyla görüşmeye başladı.
Çağdaş Atan, Süper Lig'de bu sezon görevinden ayrılan 5. teknik adam oldu.