Taraftarımız gurur duyuyordur

Pereira zor bir deplasmandan geldiklerini belirtip, REVIRBAHÇE! “Fantastik bir takım ruhu ortaya çıkardık” diye konuştu
Fenerbahçe'nin 2-0 kazandığı maçın ardından teknik direktör Vitor Pereira "Futbolcularımı kutluyorum. Fantastik bir takım ruhu ortaya çıkardılar. Cesaretli ve kalitelibir oyun gösterdik. İlk ikimaçını kazanmış güçlü ve motivebir takıma karşı oynadık.Taraftarımız daeminim takımımızlagurur duyuyordur" dedi. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı da kutlayan Pereira, "Ben önceki hayatımdakesin Türk'tüm. Buna çok inanıyorum" ifadesini kullandı. Altay'ın hocası Mustafa Denizli ise şunları söyledi: "KarşınızdaFenerbahçe var ve ülkeninen güçlü takımlarından biri.Fenerbahçe'nin kazanmasındaanormallik yok. Hak ettikleribir galibiyet aldılar."