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Giriş Tarihi: 30.8.2021

Taraftarımız gurur duyuyordur

Taraftarımız gurur duyuyordur

Pereira zor bir deplasmandan geldiklerini belirtip, REVIRBAHÇE! “Fantastik bir takım ruhu ortaya çıkardık” diye konuştu

Fenerbahçe'nin 2-0 kazandığı maçın ardından teknik direktör Vitor Pereira "Futbolcularımı kutluyorum. Fantastik bir takım ruhu ortaya çıkardılar. Cesaretli ve kaliteli bir oyun gösterdik. İlk iki maçını kazanmış güçlü ve motive bir takıma karşı oynadık. Taraftarımız da eminim takımımızla gurur duyuyordur" dedi. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı da kutlayan Pereira, "Ben önceki hayatımda kesin Türk'tüm. Buna çok inanıyorum" ifadesini kullandı. Altay'ın hocası Mustafa Denizli ise şunları söyledi: "Karşınızda Fenerbahçe var ve ülkenin en güçlü takımlarından biri. Fenerbahçe'nin kazanmasında anormallik yok. Hak ettikleri bir galibiyet aldılar."

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Taraftarımız gurur duyuyordur
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