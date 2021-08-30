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Giriş Tarihi: 30.8.2021 20:23

Türkiye Karadağ maçı ne zaman? Türkiye Karadağ maçı saat kaçta olacak ve hangi kanalda yayınlanacak?

Türkiye Karadağ maçı ne zaman? Türkiye Karadağ maçı saat kaçta olacak ve hangi kanalda yayınlanacak?

Dünya Kupası Elemeleri’nde A Milli Takım’ımız ilk maçını Karadağ ile yapacak. Futbolseverlerin ilgiyle takip ettiği maç için geri sayım başlarken “Türkiye Karadağ maçı ne zaman? Türkiye Karadağ maçı saat kaçta olacak ve hangi kanalda yayınlanacak?” sorularına da yanıt aranıyor. Milyonların heyecanla beklediği maça galibiyetle başlamak isteyen A Milli Futbol Takımı’mızın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde oynayacağı aday kadrosu da belli olmuştu. İşte Türkiye Karadağ maçına yönelik bilgiler.

Sporseverlerin ilgiyle takip ettiği futbol maçlarından biri olan Türkiye Karadağ maçı hakkında bilgiler araştırılmaya başlandı. A Milli Futbol Takımı'nın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde sahasında Karadağ ile yapacağı maç merakla bekleniyor. Bilindiği üzere; A Milli Takımımız ilk maçını Karadağ ile yapacak. Peki, Türkiye Karadağ maçı ne zaman? Türkiye Karadağ maçı saat kaçta olacak ve hangi kanalda yayınlanacak?

A Milli Futbol Takımı'nın 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde 1 Eylül Çarşamba günü İstanbul'da Karadağ ile karşı karşıya gelecek. Müsabaka, Vodafone Park'ta oynanacak ve saat 21.45'te başlayacak.

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Türkiye Karadağ futbol maçı 1 Eylül Çarşamba günü Vodafone Park'ta oynanacak. Mücadele TRT 1'den naklen yayınlanacak.

ADAY KADRO

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milli takımın 1 Eylül'de Karadağ, 4 Eylül'de Cebelitarık ve 7 Eylül'de Hollanda ile oynayacağı maçlar için belirlenen aday kadroda şu oyuncular yer aldı:

Kaleci: Mert Günok (Beşiktaş), Uğurcan Çakır (Trabzonspor), Altay Bayındır (Fenerbahçe)

Savunma: Zeki Çelik (Lille), Mert Müldür, Kaan Ayhan (Sassuolo), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Merih Demiral (Atalanta), Ozan Kabak (Schalke 04), Umut Meraş (Le Havre)

Orta saha: Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Taylan Antalyalı, Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Orkun Kökçü (Feyenoord), Yusuf Yazıcı (Lille), Hakan Çalhanoğlu (Inter), Ozan Tufan (Watford), Salih Uçan (Beşiktaş), Cengiz Ünder (Marsilya), Efecan Karaca (Aytemiz Alanyaspor), Abdülkadir Ömür (Trabzonspor), Halil Akbunar (Göztepe)

Forvet: Burak Yılmaz (Lille), Enes Ünal (Getafe), Kenan Karaman (Beşiktaş), Halil Dervişoğlu (Brentford)

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Türkiye Karadağ maçı ne zaman? Türkiye Karadağ maçı saat kaçta olacak ve hangi kanalda yayınlanacak?
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