Sporseverlerin ilgiyle takip ettiği futbol maçlarından biri olan Türkiye Karadağ maçı hakkında bilgiler araştırılmaya başlandı. A Milli Futbol Takımı'nın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde sahasında Karadağ ile yapacağı maç merakla bekleniyor. Bilindiği üzere; A Milli Takımımız ilk maçını Karadağ ile yapacak. Peki, Türkiye Karadağ maçı ne zaman? Türkiye Karadağ maçı saat kaçta olacak ve hangi kanalda yayınlanacak?