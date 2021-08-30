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Giriş Tarihi: 30.8.2021

Umut’un gelişi hücuma güç kattı!

Umut’un gelişi hücuma güç kattı!
BEŞİKTAŞ, sol bek için Umut Meraş'ı 1.2 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna katarken, bu transferi özellikle Sergen Yalçın'ın çok istediği öğrenildi. Deneyimli hocanın, stoper mevkiine düşünülen Kaan Ayhan'dan sonuç çıkmayınca, "Umut'u alalım, Rıdvan ile rekabet halinde olurlar. Bu sayede hücumda bir yabancı oyuncu daha sahaya sürme noktasında elimiz rahatlar" diyerek yönetimden 25 yaşındaki sol beki talep etti. Yalçın'ın bu formülüyle Beşiktaş, stoperde de rotasını yabancıya kırdı ve Montero için teklif yapıldı. Siyah-beyazlıların, Umut Meraş transferini bugün resmen açıklaması bekleniyor.

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Umut’un gelişi hücuma güç kattı!
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