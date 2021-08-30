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Giriş Tarihi: 30.8.2021

Yeni transferler için Ümraniye ile özel maç

Yeni transferler için Ümraniye ile özel maç
Beşiktaş'ta yeni transferler Alex ve Batshuayi gibi oyuncuların takıma uyum sürecini çabuk atlatmaları için teknik direktör Sergen Yalçın milli arada özel maç alınmasını istedi. Yönetim bunun üzere harekete geçerek Ümraniyespor ile anlaştı. Siyahbeyazlılar, 2 Eylül'de TFF 1. Lig ekibi Ümraniyespor'la BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde karşılaşacak. Milli ara dönüşünde Borussia Dortmund ile Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak olan Beşiktaş'ta teknik heyetin duruma göre ikinci bir hazırlık maçını da isteyebileceği kaydedildi.

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Yeni transferler için Ümraniye ile özel maç
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