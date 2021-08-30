Yiğido sobelendi

SÜPER Lig'de galibiyeti olmayan iki takımın maçında Demir Grup Sivasspor ile Göztepe puanları paylaştı: 2-2... Mücadelede ilk golü bulan ev sahibi Yiğidolar oldu. 11. dakikada Goutas kornerden takımını öne geçirdi. İkinci yarıya etkili başlayan Göztepe, 51. dakikada Jahovic'in indirdiği topta Halil ile beraberliği buldu: 1-1. Kısa süre üstünlüğü ele alan Sivasspor, Yatabare'nin direkten dönen vuruşunu tamamlayan Goutas ile 66'da yine öne geçti: 2-1. Ancak 70'te Kayode'nin,Ndiaye'ye yaptığı sert hareketsonrası VAR uyarısı ileatılması maçın kader anı oldu. 84'te Göztepe'de Murat'ın güzel ortasını arka direkte Beykan tamamlayıp sonucu ilan etti: 2-2.