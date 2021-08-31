2020 Tokyo Paralimpik Oyunları’nda Ayşegül Pehlivanlar gümüş madalya kazandı

Asaka Atıcılık Alanı'nda gerçekleştirilen finalde Ayşegül Pehlivanlar ile Aysel Özgan mücadele verdi. Ayşegül, finalde toplam 234.5 puan toplayarak gümüş madalyaya uzandı. 2016 Rio'da bronz madalya kazanan 41 yaşındaki milli sporcu, kariyerinin ikinci paralimpik madalyasını Tokyo'da gümüş olarak elde etti.
AYSEL ÖZGAN 8. OLDU
Finalde yarışan bir diğer Türk sporcu 43 yaşındaki Aysel Özgan ise 8. oldu. Altın madalyayı 239.2 puanla dünya ve paralimpik rekoru kıran İranlı sporcu Sareh Javanmardi kazandı. Bronz madalyaya ise Macaristan'dan Krisztina David 210.5'lik puanıyla ulaştı.
AYŞEGÜL PEHLİVANLAR: BANA DUA EDEN HERKESE TEŞEKKÜR EDERİM
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nın yedinci gününde atıcılıkta kadınlar 10 metre havalı tabanca P2 sınıfında gümüş madalya kazanan Ayşegül Pehlivanlar, büyük bir başarı elde ettiğini söyledi. Asaka Atıcılık Alanı'nda düzenlenen törenle madalyasını boynuna takan Ayşegül, duygularını yayıncı kuruluş TRT Spor'a anlattı.
Milli sporcu, çok güzel ve unutulmaz bir an yaşadığını belirterek, "Çok çalıştım. İnanmıştım. Açıkçası altın madalya alamadığım için üzgünüm. Rekor kırarak altın madalya alabilirdim ancak gümüş madalya da çok büyük bir başarı. Bayrağımı en iyi şekilde temsil edeceğimi biliyordum. Bana dua eden herkese teşekkür ederim. Bu başarının arkasında bir sürü insan var. İnanmıştım ve çok çalıştım, zaten böyle olunca da gerisi geliyor" ifadelerini kullandı.
MADALYA SAYISI 35'E YÜKSELDİ
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda madalya sayısı 12'ye yükselen Türkiye, oyunlar tarihindeki madalya sayısını da 35 yaptı. Tokyo 2020'nin yedinci gününde atıcılıkta kadınlar 10 metre havalı tabanca P2 sınıfında Ayşegül Pehlivanlar, Türkiye'ye gümüş madalya kazandırdı.
Ayşegül'den önce masa tenisinde Abdullah Öztürk altın madalya, okçulukta Öznur Cüre-Bülent Korkmaz ikilisi ile Nihat Türkmenoğlu gümüş madalya, masa tenisinde Ali Öztürk, Nesim Turan, Kübra Korkut, judoda Zeynep Çelik, Recep Çiftçi, halterde Besra Duman, yüzmede Sevilay Öztürk ve okçulukta Bahattin Hekimoğlu bronz madalya elde etti. Japonya'da 1 altın, 3 gümüş, 8 bronz olmak üzere 12 madalyaya ulaşan Türkiye, oyunlar tarihinde ilk madalyasını 2004'te atıcılık branşında Muharrem Korhan Yamaç'la almıştı.
MUHARREM KORHAN YAMAÇ VE MURAT OĞUZ FİNALE ÇIKAMADI
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nın yedinci gününde atıcılıkta erkekler 10 metre havalı tabanca P1 sınıfında milli sporcular Muharrem Korhan Yamaç ve Murat Oğuz finale kalamadı.
Asaka Atıcılık Alanı'nda gerçekleştirilen yarışta 27 sporcu ilk 8'e girip final bileti alabilmek için mücadele etti. Oğuz Murat 554 puan alarak 18'inci, Muharrem Korhan Yamaç ise 550 puanla 20'inci olarak finale kalamadılar.
MURAT TURAN ÇEYREK FİNALDE ELENDİ
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda okçulukta erkekler makaralı yay çeyrek finalinde Murat Turan, Çinli rakibi Zihao He'ye elendi. Yumenoshima Park'ta gerçekleşen okçuluk müsabakalarında Murat, ilk önce 8'li eleme turunda ABD'li Andre Shelby'le karşılaştı. Rakibini 142-138 yenen milli sporcu, adını çeyrek finale yazdırdı.
Çeyrek finalde güçlü rakibi Çinli He karşısında alandan 148-145 yenik ayrılan Murat, yarı finale çıkamadı. Çinli sporcu 15 atışının 9'unda tam isabet sağladı ve 148 puanlık puanıyla paralimpik rekorunun da yeni sahibi oldu.
BÜLENT KORKMAZ, RUS RAKİBİNE YENİLDİ
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda okçulukta erkekler makaralı yay açık 8'li eleme turunda Bülent Korkmaz, Rusya Olimpiyat Komitesinden Bair Shigaev'e elendi.
Yumenoshima Park'ta gerçekleşen okçuluk müsabakalarında Bülent Korkmaz, Rus rakibi Shigaev'le karşılaştı. Son atışa kadar büyük çekişme içinde geçen ve iki sporcunun da çok fazla 10 tam puan aldığı karşılaşmayı Bülent, 146-145 kaybederek elendi ve çeyrek finale çıkamadı.
BÜŞRA NUR TIRTIKLI 6. OLDU
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nın yedinci gününde atletizmde kadınlar F11 disk atma finalinde Büşra Nur Tırıklı 6. oldu. Olimpiyat Stadı'nda düzenlenen atletizm yarışmalarında Büşra Nur, ilk denemesinde 32.70 metrelik atış gerçekleştirdi. Sonraki beş atışında bu derecenin üstüne çıkamayan milli sporcu, paralimpik oyunları 6. sırada tamamladı.
Bu kategoride altın madalyayı 40.83'lük atışıyla dünya ve paralimpik rekoru kıran Çinli Liangmin Zhang elde etti. Gümüş madalyayı 40.25'le İtalyan Assunto Legnante, bronz madalyayı ise Kolombiya'dan Yesenia Maria Restrepo Munoz kazandı.