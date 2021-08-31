AÖL ek sınav sonuçları için gözler Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gelecek açıklamaya çevrildi. Bu noktada "2021 Açık lise AÖL ek sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" soruları adaylar tarafından yanıt aramaya başladı. Açıköğretim lisesi öğrencileri 29 Ağustos'ta süreci tamamlamıştı. Bakanlık bu tür sınavları en geç 15 gün içerisinde erişime açıyor. Peki, "2021 Açık lise AÖL ek sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte merak edilen tüm detaylar...