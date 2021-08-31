Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Burak Yılmaz'a benzetiliyordu... Muhammet Beşir Turgutluspor'dan ayrıldı!
Giriş Tarihi: 31.8.2021 11:26

Burak Yılmaz'a benzetiliyordu... Muhammet Beşir Turgutluspor'dan ayrıldı!

Burak Yılmaz’a benzetiliyordu... Muhammet Beşir Turgutluspor’dan ayrıldı!

Bir dönem Trabzonspor'da forma şansı bulan, Süper Lig maçında gol de atan Burak Yılmaz'a benzerliğiyle dikkat çeken forvet Muhammet Beşir, son takımı Turgutluspor'dan ayrıldı.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta yeni sezonun ilk maçını pazar günü Sivas Belediyespor'la deplasmanda oynayacak Turgutluspor'da Muhammet Beşir'le yollar ayrıldı.

Kırmızı-siyahlı kulüp, geçen sezon 36 lig ve kupa maçında 4 gol atan 24 yaşındaki forvet için, "Profesyonel futbolcularımızdan Muhammet Beşir ile olan sözleşmemizi karşılıklı anlaşarak sonlandırmış bulunmaktayız. Kendisine kulübümüze vermiş olduğu katkılarından dolayı teşekkür eder, bundan sonraki yaşamında başarılar dileriz" mesajını yayınladı.

30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle dün antrenmanda ay-yıldızlı bayrağımızı açan Turgutlusporlu futbolcular ve teknik heyet, akşam ise yönetimle birlikte Turgutlu Belediyesi'nin organize ettiği Zafer Yürüyüşü'ne katıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Galatasaray’da Falcao derken Mostafa Mohamed gidiyor! Fransa’dan takas teklifi geldi…
Son dakika: Fenerbahçe’den ayrılıp yıldızlaştı! Alternatifi olarak Mbwana Samatta düşünülüyor…
Son dakika: Fenerbahçe için bomba iddia! "Ali Koç yedek kalan Mesut Özil'e..." Sneijder-Fatih Terim örneği
Son dakika: Lionel Messi’nin PSG’de ilk maçından sonra o gerçek ortaya çıktı! Milyonlarca kişi aynı anda…
MEB'den son dakika duyurusu | Yüz yüze eğitime günler kala tüm kurallar belli oldu: İşte eğitimin yeni normali
YKS tercih sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2021 YKS tercih sonuçları için gözler ÖSYM AİS sorgulama sayfasında!
Son dakika haberler | Erken emeklilik için büyük fırsat: 10 maddede erken emeklilik detayları...
Son dakika: Galatasaray'dan flaş Falcao kararı! Babel'e Kasımpaşa'dan şok teklif
Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses, Hülya Avşar'ı Ayvalık'ta ziyaret etti! Hülya Avşar'ı görenler gözlerine inanmadı!
SON DAKİKA | Sadece 5 il kalacak: Kritik 2 haftaya girildi...
ARKADAŞINA GÖNDER
Burak Yılmaz'a benzetiliyordu... Muhammet Beşir Turgutluspor'dan ayrıldı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA