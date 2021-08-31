Burak Yılmaz’a benzetiliyordu... Muhammet Beşir Turgutluspor’dan ayrıldı!

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta yeni sezonun ilk maçını pazar günü Sivas Belediyespor'la deplasmanda oynayacak Turgutluspor'da Muhammet Beşir'le yollar ayrıldı.

Kırmızı-siyahlı kulüp, geçen sezon 36 lig ve kupa maçında 4 gol atan 24 yaşındaki forvet için, "Profesyonel futbolcularımızdan Muhammet Beşir ile olan sözleşmemizi karşılıklı anlaşarak sonlandırmış bulunmaktayız. Kendisine kulübümüze vermiş olduğu katkılarından dolayı teşekkür eder, bundan sonraki yaşamında başarılar dileriz" mesajını yayınladı.

30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle dün antrenmanda ay-yıldızlı bayrağımızı açan Turgutlusporlu futbolcular ve teknik heyet, akşam ise yönetimle birlikte Turgutlu Belediyesi'nin organize ettiği Zafer Yürüyüşü'ne katıldı.