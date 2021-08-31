Değişimin şifresi

Fenerbahçe'nin Vitor Pereira yönetiminde bileği bükülmedi. Portekizli hoca ile Samandıra'da neler değişti:
Teknik heyet, antrenmandan arta kalan tüm zamanlarını analiz ve taktik çalışmalarla geçiriyor. Maçlar biter bitmez takımın dönüş uçağında o maçın analiz çalışmaları başlıyor.
Rakip analizleri şehir ayırt etmeksizin yerinde takip edilerek çıkarılıyor.
Hazırlanan videolar oyunculara izletiliyor, oturtulmaya çalışılan sistemi pekiştirecekçalışmalar yapılıyor.
Sistem ve taktiksel çalışmalar yoğun geçmesine rağmen futbolcuların keyif almasıdikkat çekiyor.
Futbolcularını idmanlarda sahada karşılayan Pereira hepsinin elini sıkarak motive ediyor.
Portekizli duyduğu güveni sık sık ifade edip, "Hata yaptığınızda da yanınızdaolacağım. Cesur oynayın" mesajı veriyor.