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Giriş Tarihi: 31.8.2021 23:08 Son Güncelleme: 31.8.2021 23:32

Fenerbahçe'de Zanka'nın transferi iptal oldu! Royal Antwerp'in o kararı...

VOLKAN DEMİR
Fenerbahçe’de Zanka’nın transferi iptal oldu! Royal Antwerp’in o kararı...

Avrupa'da yaz transfer döneminin sona ermesine kısa bir süre kala Süper Lig kulüplerini de ilgilendiren sıcak transfer gelişmeleri yaşanıyor. Fenerbahçe'nin elinden çıkarmak istediği Danimarkalı stoper Zanka'nın, Belçika ekibi Royal Antwerp'e transfer olacaktı. Ancak transferde çıkan son bir pürüz, bu transferin gerçekleşmemesine neden oldu.

Fenerbahçe'nin 2019 yazında Huddersfield'dan kadrosuna kattığı Danimarkalı stoper oyuncusu Zanka, sarı-lacivertli takımda bekleneni veremedi. İki farklı sezonda farklı takımlara kiralanan Zanka, bu yaz transfer döneminde bonservisiyle gönderilmek isteniyordu.

Zanka'nın transferi için anlaşmaya varılan Royal Antwerp, bu transferden son anda vazgeçti. Antwerp, son transferinden sonra stoper takviyesi yapmama kararı aldı.

Sarı-lacivertli formayla Süper Lig'de 18 kez forma giyen Zanka, 2 kez golle buluştu. 31 yaşındaki oyuncu, daha önce Fortuna Düsseldorf ve Kopenhag'da kiralık olarak oynamıştı.

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Fenerbahçe'de Zanka'nın transferi iptal oldu! Royal Antwerp'in o kararı...
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