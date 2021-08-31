Fenerbahçe’de Zanka’nın transferi iptal oldu! Royal Antwerp’in o kararı...

Fenerbahçe'nin 2019 yazında Huddersfield'dan kadrosuna kattığı Danimarkalı stoper oyuncusu Zanka, sarı-lacivertli takımda bekleneni veremedi. İki farklı sezonda farklı takımlara kiralanan Zanka, bu yaz transfer döneminde bonservisiyle gönderilmek isteniyordu.
Zanka'nın transferi için anlaşmaya varılan Royal Antwerp, bu transferden son anda vazgeçti. Antwerp, son transferinden sonra stoper takviyesi yapmama kararı aldı.
Sarı-lacivertli formayla Süper Lig'de 18 kez forma giyen Zanka, 2 kez golle buluştu. 31 yaşındaki oyuncu, daha önce Fortuna Düsseldorf ve Kopenhag'da kiralık olarak oynamıştı.