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Giriş Tarihi: 31.8.2021

Kırmızı alarm

Kırmızı alarm

TFF, Premier Lig ve İngiliz kulüplerinin, kırmızı listedeki ülkelerin futbolcularını milli maçlara göndermeme kararı üzerine sorunu çözmek için harekete geçti

Koronavirüs önlemleri nedeniyle İngiltere'nin açıkladığı kırmızı listede yer alan ülkelerin Premier Lig'de forma giyen futbolcularının milli maçlara gönderilmemesi yönündeki kararın ardından TFF harekete geçti. Premier Lig yönetiminin bu kararı ile Çağlar Söyüncü (Leicester City), Ozan Tufan (Watford) ve Halil Dervişoğlu'nun (Brentford) yarın Karadağ ile oynayacağımız maça gelmesi tehlikeye girmişti. TFF, "İngiltere'nin kırmızı listesinde yer alan milli futbolcularımız için temaslarımız devam ediyor" dedi. Eğer çözüm bulunmazsa üç futbolcu Türkiye'de oynayacağımız Karadağ maçında forma giyemeyecek ancak deplasmanda oynanacak Cebelitarık ve Hollanda maçlarında görev yapabilecek. Bu arada G.Saraylı Alpaslan Öztürk kadroya dahil edildi.

OZAN YENİDEN ADA'DA
Alman kulübü Schalke 04, Ozan Kabak'ı satın alma opsiyonuyla İngiliz ekibi Norwich City'ye 1 yıllığına kiraladı. Kulüp sitesine konuşan milli futbolcu, "Norwich City'nin bir parçası olduğum için çok mutluyum. Geçen yıl Liverpool'da forma giydim ve bundan çok zevk aldım. Yeniden Premier Lig'de oynamak istedim" ifadelerini kullandı.

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