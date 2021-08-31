KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak? 2021-2022 KYK burs ve kredi başvuruları başladı mı, hangi tarihte yapılacak?

YKS tercih sonuçlarının ardından KYK burs ve kredi başvuruları hakkındaki araştırmalar da artış gösterdi. Üniversite adayları ile beraber ara sınıf öğrencileri, devletin verdiği KYK kredi ve KYK burs imkanından yararlanmak için konuyla ilgili bilgi edinmeye çalışıyor. Bilindiği gibi, öğrenim süresinden sonra geri ödemeli olarak kredi; geri ödemesiz olarak ise burs veriliyor. Bu doğrultuda, 2021 KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak sorusu en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. Peki, 2021-2022 KYK burs başvuruları başladı mı? KYK burs başvuruları ne zaman yapılacak? İşte bazı bilgiler
Bu yıla ilişkin KYK burs ve kredi başvurularının alınacağı tarih açıklanmadı. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından da henüz bir tarih bilgisi paylaşılmadı.
Bilindiği gibi, kredi ve burs başvuruları her yıl, tüm üniversitelerin yatay, dikey geçiş, doktora ve yüksek lisans öğrenci işlemlerini tamamlamasının ardından başlıyor.
Bu yıl, KYK burs başvurularının üniversite yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ekim ayında yapılması ön görülüyor.
2021 yılında lisans öğrencilerine 650 TL, yüksek lisans 1300 TL, doktorada ise 1950 TL olarak açıklanmıştı.
Yüksek öğrenim gören başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere 5102 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs/Kredi Verilmesine İlişkin Kanun hükümlerine göre karşılıksız verilen paradır.
Burstan yararlanacak öğrenciler,
Not: Bir öğrenci aynı anda, hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz.
Burstan Yararlanamayacak Olan Öğrenciler
Kurumdan burs ya da öğrenim kredisi alan öğrenciler,
2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 10 uncu maddesine göre burs verilen öğrenciler hariç olmak üzere, 5102 sayılı Kanunun 2 nci maddesi kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarından burs almakta olan öğrenciler,
Kurumdan daha önce burs veya öğrenim kredisi almış olan öğrenciler,
Öğretim kurumuna kayıt tarihi itibari ile bir öğretim yılı kaybı olan öğrenciler,
Yabancı uyruklu öğrenciler,
Polis akademisi ile askeri okul öğrencileri,
Normal öğrenim süresinden fazla ek süre öğrenim gören öğrenciler,
Yüksek lisans öğrencilerinden hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrenciler,
Açık öğretim ve uzaktan eğitim öğrencileri,
Gerçeğe aykırı beyanda bulunan öğrenciler,
Burs Yönetmeliği hükümlerine göre burs almaya yeterli bulunmayan öğrenciler ,
burstan yararlanamazlar.