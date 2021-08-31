Sergen Yalçın’ın hedefi İspanya

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın önemli açıklamalarda bulundu. Kariyeri ve takımıyla ilgili önemli açıklamalar yapan tecrübeli çalıştırıcının satır başları şöyle:

"Antrenör olarak büyük takıma geç geldim. Taraftarın beni bu kadar istemesi, bu kadar arkamda durması beni çok onore ediyor. Şahsi hedefim her sene şampiyon olmak. Kariyer planlamamda Beşiktaş'la başarılar kazandıktan sonra Avrupa'ya gitmek var. Gelen teklifler oldu ama Beşiktaş'tan ayrılacaksam hatırı sayılır bir takıma giderim. Hedefimde İspanya La Liga var. Türk Milli Takımı'nı da çalıştırmak isterim ama şu anda değil.

'SİZ KOŞMAZSANIZ BEN OYNARIM!'

Üç yıllık kontrat yapmam. Yaparsam, tazminat koyarım, bu da kulübe zarar verir. Bu yüzden ben hep bir yıllık sözleşme imzalarım. Çalıştığım kulüplerde hiçbir oyuncuyla iletişim açısından sorun yaşamadım. Oyuncu benimle konuşarak sorununu çözer. Takımlarda oyuncuya bağlı bir düzen asla kurulmamalı. Takımı bitirir. Camiayı bitirir. Ben bunu gördüm. Hiçbir oyuncuya bağlı düzen olamaz. Geçen toplantıda takıma 'Siz koşmazsanız eğer o zaman ben de futbol oynarım dedim. Sizden daha iyi oynarım. Ben topu alır, nokta atışı yaparım' dedim.

HELVA DEĞİL FELAKET!

Avrupa ile aramızdaki fark çok açıldı, felaket. Şampiyonlar Ligi falan felaket yani. Avrupa Ligi'nde, Konferans'ta bir kademe ilerlersin ama Şampiyonlar Ligi'nde çok zor. Burada formatı değiştirebilirim. En zoruna düşmedik ama çok zor bir gruba düştük. Ülke futbolu olarak önce kendi yerimizi bilmemiz gerekiyor. Helva gibi kura dersek hayal kırıklığı yaşatırız.

EN HAZIRI TRABZONSPOR

Yabancı oyuncuyu kısıtlarsak Türk futbolcu gelişir mantığı çok yanlış. Biz nasıl çıktık? Oynayacak adamın önünde durabilir misin? G.Saray'dan Kerem çıktı, oynuyor. Yabancı serbest olursa, ben Ersin'i, Rıdvan'ı, Salih'i oynatmayacak mıyım? Rakiplerimiz iyi başladı. Fenerbahçe iyi başladı. İyi bir antrenör aldılar. G.Saray'da zaten Fatih hoca var. Trabzonspor ise bence en hazır takım. Transferlerini erken yaptılar. Biz de bu sene daha öz güvenliyiz."

MONTERO'YU ALIYORUZ

Transferlerle ilgili de bilgi veren Sergen Yalçın şu ifadeleri kullandı:

"Montero'yu alıyoruz. Son görüşmeler yapılıyor, bu sefer bonservisiyle geliyor. İmkân olursa orta sahaya da bir yabancı futbolcu almayı düşünüyoruz. Oyunu çift taraflı oynayan bir futbolcuyu kim istemez? Fernandes'le ilgilendik, transferin boyutunu şu anda bilmiyorum. Adem Ljajic'e PAOK'tan teklif var. Oraya gidebilir."

RIDVAN 10 MİLYON EURO

Anadolu kulüplerinin istediği Rıdvan'ı da kiralık olarak kesinlikle göndermeyeceklerini söyleyen Yalçın, "Rıdvan Yılmaz ve Ersin Beşiktaş'ın geleceği. Bu oyuncuları kiralamam. Teklifler var ama neden kiralayayım. Rıdvan sakatlandıktan sonra biraz geriye gitti ama şu anda toparlandı. Rıdvan ve Ersin'i veririz ama minimum 10 milyon Euro'ya veririz" dedi.