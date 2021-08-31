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Giriş Tarihi: 31.8.2021 09:43 Son Güncelleme: 31.8.2021 09:45

Son dakika: Adana Demirspor'da Vincenzo Montella dönemi! Balotelli detayı...

Son dakika: Adana Demirspor’da Vincenzo Montella dönemi! Balotelli detayı...

Son dakika spor haberleri... Samet Aybaba ile yollarını ayıran Adana Demirspor'un yeni teknik direktörü belli oldu! İtalyan teknik adam Vincenzo Montella ile anlaşma sağlandı. Mario Balotelli ile tartışan Samet Aybaba'dan sonra yeni teknik direktörün İtalyan olması dikkat çekti.

47 yaşındaki Montella, en son Fiorentina takımını çalıştırmıştı. Montella, daha önce Catania, Roma, Sampdoria ve Sevilla gibi takımların hocalığını yapmıştı. 2012 ile 2015 yılları arasında Fiorentina ile 153 maça çıkan Montella, 1.80 puan ortalaması yakalamıştı. Yeni teknik direktör Montella da Mario Balotelli gibi İtalyan...

Vincenzo Montella, futbolculuğu döneminde Roma'nın efsane isimleri arasında yer alıyordu. Daha sonra teknik direktörlük kariyerine Roma'da başlayan İtalyan futbol adamı ikinci kez İtalya dışına çıkacak.

Sevilla'da teknik direktörlük yapan Montella, 28 maça çıktı ve 1.43 puan ortalaması yakaladı.

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Son dakika: Adana Demirspor'da Vincenzo Montella dönemi! Balotelli detayı...
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