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Giriş Tarihi: 31.8.2021 18:36 Son Güncelleme: 31.8.2021 19:09

Son dakika: Beşiktaş'ta kadro dışı kalmıştı! Ljajic'in menajeri fesih için İstanbul'da...

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Son dakika: Beşiktaş’ta kadro dışı kalmıştı! Ljajic’in menajeri fesih için İstanbul’da...

Son dakika haberi... Beşiktaş'tan ayrılmak isteyen Adem Ljajic, siyah-beyazlı kulüpte kadro dışı kalmıştı. Ayrılma isteğini değiştirmeyen orta saha oyuncusunun menajeri, Beşiktaş'la olan sözleşmeyi feshetmek için İstanbul'a geldi.

Beşiktaş'ın 2018 yılında kadrosuna kattığı Sırp orta saha oyuncusu Adem Ljajic, son yıllarda özel hayatıyla birçok kez gündeme gelmişti. Beşiktaş'ta sergilediği performansı oldukça düşen Ljajic, bu yaz Sergen Yalçın'ın kararıyla kadro dışı bırakıldı.

Kadro dışı bırakılan Adem Ljajic'in menajeri Beşiktaş ile sözleşme fesih görüşmeleri yapmak için İstanbul'a geldi. Siyah-beyazlılar oyuncuyla yollarını ayırmak istiyor.

Tecrübeli orta saha, Beşiktaş formasıyla toplamda 85 maça çıktı. Ljajic, 18 gol ve 26 asistle oynadı. Beşiktaş'ta geçtiğimiz sezon da Jeremain Lens, Douglas ve Isimat Mirin kadro dışı kalmış ve takımdan ayrı çalışmıştı.

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Son dakika: Beşiktaş'ta kadro dışı kalmıştı! Ljajic'in menajeri fesih için İstanbul'da...
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