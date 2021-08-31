Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika... Fatih Terim istedi yönetim harekete geçti: Galatasaray'dan Okay Yokuşlu ve Kaan Ayhan atağı!
Giriş Tarihi: 31.8.2021 09:28 Son Güncelleme: 31.8.2021 09:32

Son dakika... Fatih Terim istedi yönetim harekete geçti: Galatasaray'dan Okay Yokuşlu ve Kaan Ayhan atağı!

Son dakika... Fatih Terim istedi yönetim harekete geçti: Galatasaray’dan Okay Yokuşlu ve Kaan Ayhan atağı!

Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri gelmeye devam ediyor. Kasımpaşa maçında defansif orta saha konusunda zaafiyet yaşayan sarı kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim, orta saha transferi yapacaklarını ifade etmişti. La Liga ekiplerinden Celta Vigo forması giyen milli futbolcu Okay Yokuşlu konusunda son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

Son dakika Galatasaray haberleri... Süper Lig'de ilk iki haftada 6 puan kazanan daha sonra oynadığı Kasımpaşa karşılaşmasında 2-0'lık üstünlüğü koruyamayan Galatasaray, transfer çalışmalarına devam ediyor. Fatih Terim'in çok istediği Okay Yokuşlu için yönetim, Celta Vigo'ya teklifini yaptı.

Son dakika... Fatih Terim istedi yönetim harekete geçti: Galatasaray’dan Okay Yokuşlu ve Kaan Ayhan atağı!

SON DAKİKA: FATİH TERİM İSTEDİ OKAY YOKUŞLU GELİYOR!

Galatasaray'da teknik direktörü Fatih Terim, 6 numara transferi yapacaklarını ifade etmişti. Deneyimli teknik adam 'Her zaman bir Felipe Melo ve Fernando bulamıyorsunuz fakat o bölgeye iyi bir oyuncu alacağız.' demişti.

Son dakika... Fatih Terim istedi yönetim harekete geçti: Galatasaray’dan Okay Yokuşlu ve Kaan Ayhan atağı!

Sportcell'in haberine göre Galatasaray, Okay Yokuşlu için Celta Vigo'ya teklifini sundu! 900 bin € kiralama bedelinin yanı sıra zorunlu satın alma opsiyonu da söz konusu..

Son dakika... Fatih Terim istedi yönetim harekete geçti: Galatasaray’dan Okay Yokuşlu ve Kaan Ayhan atağı!

2 MİLYON € ZORUNLU SATIN ALMA OPSİYONU!

Geçen sezonun ikinci yarısını West Brom'da geçiren Okay, Avrupa'da aradığı teklifleri bulamadı. 900 bin € kiralama bedelinin yanı sıra 2 milyon Euro da zorunlu satın alma opsiyonu teklif edildi.

Son dakika... Fatih Terim istedi yönetim harekete geçti: Galatasaray’dan Okay Yokuşlu ve Kaan Ayhan atağı!

Gelen haberlere göre İspanyollar bu teklife olumlu yaklaştı. Okay Yokuşlu da Galatasaray forması giymek, Fatih Terim ile yeniden çalışmak istiyor.

Son dakika... Fatih Terim istedi yönetim harekete geçti: Galatasaray’dan Okay Yokuşlu ve Kaan Ayhan atağı!

Okay Yokuşlu, Süper Lig'de daha önce Kayserispor ve Trabzonspor formaları giymişti. 2018'de 6 milyon Euro bonservis bedeliyle Trabzon'dan İspanya'ya giden Okay, milli takımda da forma giymeye devam ediyor.

Son dakika... Fatih Terim istedi yönetim harekete geçti: Galatasaray’dan Okay Yokuşlu ve Kaan Ayhan atağı!

Okay daha önce 37 kez A milli takım formasını giydi. Bir de gol sevinci yaşayan başarılı oyuncu La Liga'da 68 maça çıkıp iki gol attı. Okay'ın Premier Lig'de de 16 maçı var.

Son dakika... Fatih Terim istedi yönetim harekete geçti: Galatasaray’dan Okay Yokuşlu ve Kaan Ayhan atağı!

SON DAKİKA: MISIR'DAN ALİOU DİENG İDDİASI!

Kesinlikle bir 6 numara transferi yapacak Galatasaray, Okay Yokuşlu'nun dışında Mısır ekiplerinden El Ahly'de forma giyen Dieng için de teklifini arttırdı.

Son dakika... Fatih Terim istedi yönetim harekete geçti: Galatasaray’dan Okay Yokuşlu ve Kaan Ayhan atağı!

Takvim Gazetesi'nin haberine göre Galatasaray'da Aliou Dieng ismi yeniden gündeme geldi.

Son dakika... Fatih Terim istedi yönetim harekete geçti: Galatasaray’dan Okay Yokuşlu ve Kaan Ayhan atağı!

Mısır kulübü ile Galatasaray arasında pazarlıklar devam ediyor. Galatasaray, oyuncuyu bonservisiyle satın almak istiyor.

Son dakika... Fatih Terim istedi yönetim harekete geçti: Galatasaray’dan Okay Yokuşlu ve Kaan Ayhan atağı!

Mali milli takımında da 12 kez forma giyen Dieng'in kulübüyle sözleşmesi 2016 yılında sona eriyor.

Son dakika... Fatih Terim istedi yönetim harekete geçti: Galatasaray’dan Okay Yokuşlu ve Kaan Ayhan atağı!

MARCAO GİDİYOR MİLLİ FUTBOLCU GELİYOR!

Fatih Terim'in iki senedir transferini istediği Kaan Ayhan, yeniden gündeme geldi. Giresunspor maçında takım arkadaşına yumruklar savuran Marcao'nun satılması bekleniyor.

Son dakika... Fatih Terim istedi yönetim harekete geçti: Galatasaray’dan Okay Yokuşlu ve Kaan Ayhan atağı!

Marcao'nun menajeri İstanbul'a davet edildi. Uygun bir teklif gelirse Marcao ile yollar ayrılacak. Fatih Terim, Marcao yerine Kaan Ayhan'ın transferini istedi.

Son dakika... Fatih Terim istedi yönetim harekete geçti: Galatasaray’dan Okay Yokuşlu ve Kaan Ayhan atağı!

Kaan Ayhan ile Beşiktaş da uzun süre ilgilenmiş fakat bu transferden sonuç alamamıştı.

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Son dakika... Fatih Terim istedi yönetim harekete geçti: Galatasaray'dan Okay Yokuşlu ve Kaan Ayhan atağı!
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