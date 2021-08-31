Son dakika... Fatih Terim istedi yönetim harekete geçti: Galatasaray’dan Okay Yokuşlu ve Kaan Ayhan atağı!

Son dakika Galatasaray haberleri... Süper Lig'de ilk iki haftada 6 puan kazanan daha sonra oynadığı Kasımpaşa karşılaşmasında 2-0'lık üstünlüğü koruyamayan Galatasaray, transfer çalışmalarına devam ediyor. Fatih Terim'in çok istediği Okay Yokuşlu için yönetim, Celta Vigo'ya teklifini yaptı.
SON DAKİKA: FATİH TERİM İSTEDİ OKAY YOKUŞLU GELİYOR!
Galatasaray'da teknik direktörü Fatih Terim, 6 numara transferi yapacaklarını ifade etmişti. Deneyimli teknik adam 'Her zaman bir Felipe Melo ve Fernando bulamıyorsunuz fakat o bölgeye iyi bir oyuncu alacağız.' demişti.
Sportcell'in haberine göre Galatasaray, Okay Yokuşlu için Celta Vigo'ya teklifini sundu! 900 bin € kiralama bedelinin yanı sıra zorunlu satın alma opsiyonu da söz konusu..
2 MİLYON € ZORUNLU SATIN ALMA OPSİYONU!
Geçen sezonun ikinci yarısını West Brom'da geçiren Okay, Avrupa'da aradığı teklifleri bulamadı. 900 bin € kiralama bedelinin yanı sıra 2 milyon Euro da zorunlu satın alma opsiyonu teklif edildi.
Gelen haberlere göre İspanyollar bu teklife olumlu yaklaştı. Okay Yokuşlu da Galatasaray forması giymek, Fatih Terim ile yeniden çalışmak istiyor.
Okay Yokuşlu, Süper Lig'de daha önce Kayserispor ve Trabzonspor formaları giymişti. 2018'de 6 milyon Euro bonservis bedeliyle Trabzon'dan İspanya'ya giden Okay, milli takımda da forma giymeye devam ediyor.
Okay daha önce 37 kez A milli takım formasını giydi. Bir de gol sevinci yaşayan başarılı oyuncu La Liga'da 68 maça çıkıp iki gol attı. Okay'ın Premier Lig'de de 16 maçı var.
SON DAKİKA: MISIR'DAN ALİOU DİENG İDDİASI!
Kesinlikle bir 6 numara transferi yapacak Galatasaray, Okay Yokuşlu'nun dışında Mısır ekiplerinden El Ahly'de forma giyen Dieng için de teklifini arttırdı.
Mısır kulübü ile Galatasaray arasında pazarlıklar devam ediyor. Galatasaray, oyuncuyu bonservisiyle satın almak istiyor.
Mali milli takımında da 12 kez forma giyen Dieng'in kulübüyle sözleşmesi 2016 yılında sona eriyor.
MARCAO GİDİYOR MİLLİ FUTBOLCU GELİYOR!
Fatih Terim'in iki senedir transferini istediği Kaan Ayhan, yeniden gündeme geldi. Giresunspor maçında takım arkadaşına yumruklar savuran Marcao'nun satılması bekleniyor.
Marcao'nun menajeri İstanbul'a davet edildi. Uygun bir teklif gelirse Marcao ile yollar ayrılacak. Fatih Terim, Marcao yerine Kaan Ayhan'ın transferini istedi.
Kaan Ayhan ile Beşiktaş da uzun süre ilgilenmiş fakat bu transferden sonuç alamamıştı.