Son dakika: Fenerbahçe derken Galatasaray’a imza atıyor! Halil Dervişoğlu tercihini yaptı...

Son dakika… Bu sezon yeni yönetimle birlikte transfer çalışmalarında gençlik operasyonunu yürüten Galatasaray, yaptığı transferlerle kadronun yaş ortalamasını bir hayli düşürdü. Transfer döneminin son günlerine girilirken çalışmalarına hız veren sarı-kırmızılılar, bir transferi daha bitirdi.
Geçtiğimiz sezonun devre arasında İngiltere'nin Brentford Kulübü'nden kiralanan Halil Dervişoğlu, Fatih Terim yönetiminde gösterdiği performansla milli takıma kadar yükselmişti.
Sezonun sona ermesiyle birlikte kulübüne geri dönen Halil Dervişoğlu'nu yeniden transfer etmek için çalışmalarını yürüten Galatasaray, mutlu sona ulaştı.
Uzun süren transfer pazarlıklarının sonunda Halil Dervişoğlu'nun kulübü ve oyuncuyla anlaşmaya varan Galatasaray, genç oyuncuyu kadrosuna kattı. Resmi açıklamanın kısa süre içerisinde yapılması bekleniyor.
MOSTAFA MOHAMED'İN YERİNE HALİL DERVİŞOĞLU
Galatasaray'ın yine geçtiğimiz sezonun devre arasında kadrosuna kattığı Mısırlı golcü Mostafa Mohamed, Fransa Ligue 1 ekibi Bordeaux'a transfer oldu.
Mostafa Mohamed'in takımdan ayrılmasının ardından Halil Dervişoğlu için çalışmalarına hız veren sarı-kırmızılılar, Mısırlı golcünün yerini milli futbolcu ile dolduracak.
FENERBAHÇE'YE İMZA ATTIĞI SÖYLENDİ
Milli futbolcu Halil Dervişoğlu'nun gün içinde çıkan haberlerde Fenerbahçe ile anlaşmaya vardığı söylenmişti. Ancak genç oyuncu, daha öncesinde anlaşmaya vardığı Galatasaray'ı tercih etti.