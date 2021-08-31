Son dakika: Fenerbahçe derken Galatasaray’a imza atıyor! Halil Dervişoğlu tercihini yaptı...

Son dakika… Bu sezon yeni yönetimle birlikte transfer çalışmalarında gençlik operasyonunu yürüten Galatasaray, yaptığı transferlerle kadronun yaş ortalamasını bir hayli düşürdü. Transfer döneminin son günlerine girilirken çalışmalarına hız veren sarı-kırmızılılar, bir transferi daha bitirdi.