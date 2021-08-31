Fenerbahçe'de transfer bekleyen taraftarların 1-0 kazanılan ilk Helsinki maçında 20 yaşındaki Muhammed Gümüşkaya'nın golü, Antalya karşılaşmasında 16'lık Arda Güler'in asisti yüzleri gülmüştü.
Helsinki rövanşında ise 9 dakika sahada kalan 18 yaşındaki Fatih Yiğit'in golü ve son olarak Altay deplasmanında Ferdi'nin 4 dakika içindeki 1 gol-1 asistlik performansı Sarı-Lacivertlilerin tesellisi oldu.
KIM DİNLENECEK!
Bu arada lige verilen milli ara sakatlıklarla boğuşan Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira için ilaç oldu.
Altay maçında sahayı sedye ile terk eden Min-Jae Kim'in önemli bir problemi olmadığı ve birkaç gün dinlendikten sonra takıma katılacağı açıklandı.
Sakat oyunculardan İrfan Can Kahveci, Dimitris Pelkas ve Filip Novak'ın ise milli arada takıma katılması bekleniyor. Mesut'un tedavisi sürüyor.
DEĞİŞİMİN ŞİFRESİ
Fenerbahçe'nin Vitor Pereira yönetiminde bileği bükülmedi. Portekizli hoca ile Samandıra'da neler değişti:
1- Teknik heyet, antrenmandan arta kalan tüm zamanlarını analiz ve taktik çalışmalarla geçiriyor. Maçlar biter bitmez takımın dönüş uçağında o maçın analiz çalışmaları başlıyor.
2- Rakip analizleri şehir ayırt etmeksizin yerinde takip edilerek çıkarılıyor.
3- Hazırlanan videolar oyunculara izletiliyor, oturtulmaya çalışılan sistemi pekiştirecek çalışmalar yapılıyor.
4- Sistem ve taktiksel çalışmalar yoğun geçmesine rağmen futbolcuların keyif alması dikkat çekiyor.
5- Futbolcularını idmanlarda sahada karşılayan Pereira hepsinin elini sıkarak motive ediyor.
6- Portekizli duyduğu güveni sık sık ifade edip, "Hata yaptığınızda da yanınızda olacağım. Cesur oynayın" mesajı veriyor.