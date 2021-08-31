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Giriş Tarihi: 31.8.2021 16:37 Son Güncelleme: 31.8.2021 16:59

Son dakika: Fenerbahçe'den Halil Dervişoğlu atağı ve Samatta müjdesi! Vedat Muriqi ve İrfan Can Kahveci'den sonra...

Son dakika: Fenerbahçe’den Halil Dervişoğlu atağı ve Samatta müjdesi! Vedat Muriqi ve İrfan Can Kahveci’den sonra...

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Sarı lacivertlilerd transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. A Spor'da yer alan son dakika bilgisine göre Fenerbahçe, Galatasaray'ın da gündeminde yer alan Halil Dervişoğlu'nun transferine çok yakın. Fenerbahçe, Halil'in kulübüyle görüşüyor. Samatta'dan da müjde geldi. İşte son dakika haberinin detayları...

A Spor Fenerbahçe muhabiri Ahmet Selim Kul, Fenerbahçe'nin Halil Dervişoğlu transferinde sona gelindiğini açıkladı! Halil Dervişoğlu, geçen sezonun ikinci yarısında Galatasaray forması giymişti. Fenerbahçe, Halil için kulübüne 1 milyon € kiralama bedeli ödeyecek. Ayrıca Samatta da takımdan ayrılıyor.

Fenerbahçe, Halil Dervişoğlu ile anlaşmaya çok yakın! Halil, 1 milyon Euro kiralama bedeliyle kadroya katılacak. Fenerbahçe hem oyuncuyla hem de kulübüyle anlaşmaya çok yakın. Aynı şekilde Galatasaray da oyuncuyu transfer etmek istiyor.

Mostafa Mohamed'i Fransa'ya gönderen Galatasaray'ın da ilk hedefi Halil Dervişoğlu olmuştu. Bu transferin Fenerbahçe adına kısa sürede bitmesi bekleniyor.

SON DAKİKA: FENERBAHÇE TARAFTARINA SAMATTA MÜJDESİ!

Büyük umutlarla transfer edilen fakat geçen sezon beklentilerin çok gerisinde kalan Samatta da Fenerbahçe'den ayrılıyor!

A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul'un aktardığı bilgiye göre, Fenerbahçe Samatta'yı Belçika temsilcisi Royal Antwerp'e kiralıyor. Sözleşmede zorunlu satın alma opsiyonu da olacak.

Süper Lig'in 2021-22 sezonunda kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de ayrılıklar da sürüyor. Son olarak 2 oyuncu ile yollarını ayırmayı planlayan sarı-lacivertliler, 2 oyuncuyu da kadrosuna katmak için yoğun çaba sarf ediyor.

Belçika basınında çıkan haberlere göre Mbwana Samatta ile Zanka'ya Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Royal Antwerp'in teklifte bulunduğu ifade edildi. Michael Frey'in ardından Samatta ve Zanka'yı da kadrosuna katmak isteyen Belçika ekibinin pazarlık halinde olduğu ifade edildi.

ZANKA İÇİN DE 1 MİLYON EURO!

Royal Antwerp'in Samatta'ya 4 milyon Euro, Zanka'ya ise 1 milyon Euro bonservis bedeli ödemek istediği belirtildi.

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Son dakika: Fenerbahçe'den Halil Dervişoğlu atağı ve Samatta müjdesi! Vedat Muriqi ve İrfan Can Kahveci'den sonra...
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