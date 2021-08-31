Son dakika: Fenerbahçe’den Halil Dervişoğlu atağı ve Samatta müjdesi! Vedat Muriqi ve İrfan Can Kahveci’den sonra...

Fenerbahçe, Halil Dervişoğlu ile anlaşmaya çok yakın! Halil, 1 milyon Euro kiralama bedeliyle kadroya katılacak. Fenerbahçe hem oyuncuyla hem de kulübüyle anlaşmaya çok yakın. Aynı şekilde Galatasaray da oyuncuyu transfer etmek istiyor.