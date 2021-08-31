Son dakika: Galatasaray gece yarısı duyurdu! Radamel Falcao resmen ayrıldı...

Galatasaray'ın 2019 yılında Monaco'dan kadrosuna kattığı Radamel Falcao, sakatlıklarla boğuştuğu Galatasaray serüveninde sona geldi. Bu sezon gönderilmesine kesin gözüyle bakılan Kolombiyalı golcünün sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi.
İspanya La Liga ekiplerinden Rayo Vallecano'ya imza atması beklenen Radamel Falcao, Galatasaray'dan resmen ayrıldı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklama şöyle:
"Profesyonel futbolcu Radamel Falcao Garcia Zarate ile şirketimiz arasındaki sözleşmeler karşılıklı olarak sonlandırılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
Radamel Falcao, sarı-kırmızılılarda 43 maça çıktı ve toplamda 53 maç kaçırdı. Bu süreçte 20 gol kaydeden Falcao, 3 asist kaydetti.