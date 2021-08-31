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Giriş Tarihi: 1.9.2021 01:35 Son Güncelleme: 1.9.2021 01:45

Son dakika: Galatasaray gece yarısı duyurdu! Radamel Falcao resmen ayrıldı...

Son dakika: Galatasaray gece yarısı duyurdu! Radamel Falcao resmen ayrıldı...

Son dakika haberi... Galatasaray'da bir süredir transfer görüşmeleri yapan Radamel Falcao'nun sözleşmesi feshedildi. Sarı-kırmızılılar, Halil Dervişoğlu'nun transferini duyurmasından kısa bir süre sonra Falcao'nun sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı. Kolombiyalı golcünün La Liga ekiplerinden Rayo Vallecano'ya transfer olması bekleniyor.

Galatasaray'ın 2019 yılında Monaco'dan kadrosuna kattığı Radamel Falcao, sakatlıklarla boğuştuğu Galatasaray serüveninde sona geldi. Bu sezon gönderilmesine kesin gözüyle bakılan Kolombiyalı golcünün sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi.

İspanya La Liga ekiplerinden Rayo Vallecano'ya imza atması beklenen Radamel Falcao, Galatasaray'dan resmen ayrıldı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklama şöyle:

"Profesyonel futbolcu Radamel Falcao Garcia Zarate ile şirketimiz arasındaki sözleşmeler karşılıklı olarak sonlandırılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Radamel Falcao, sarı-kırmızılılarda 43 maça çıktı ve toplamda 53 maç kaçırdı. Bu süreçte 20 gol kaydeden Falcao, 3 asist kaydetti.

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Son dakika: Galatasaray gece yarısı duyurdu! Radamel Falcao resmen ayrıldı...
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