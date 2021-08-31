Son dakika: Galatasaray’a Radamel Falcao müjdesi! La Liga’ya geri dönmeye hazırlanıyor...

SON DAKİKA: FALCAO GALATASARAY'DAN AYRILIYOR! O İDDİA...
İtalyan medyasında çıkan haberlere göre Falcao, Galatasaray ile sözleşme fesih görüşmeleri yapıyor. Sözleşme feshedilirse, Falcao Rayo Vallecano ile anlaşabilir.
Radamel Falcao, daha önce La Liga'da Atletico Madrid formasıyla muhteşem bir performans ortaya koymuştu. Galatasaray'da beklentileri bir türlü karşılayamayan Falcao'nun son durumu bugün belli olacak.
FLORENTİNO LUİZ DE İMZA ATIYOR!
Portekiz basınında çıkan habere göre bir dönem Galatasaray'ın da ilgilendiği Florentino Luis, La Liga ekiplerinden Getafe'ye transfer oluyor.
Galatasaray, Gedson Fernandes ile birlikte Florentino Luiz transferini çok istemişti. Sarı kırmızılı takım Gedson için transferin son gününe kadar bekleyecek.
MOHAMED'İN YERİNE HALİL DERVİŞOĞLU GELİYOR!
Türkiye'de ilk kez Sabah.com.tr'nin ulaştığı bilgiye göre Mostafa Mohamed, kariyerini Fransa'da devam ettirecek. Başarılı oyuncunun yeni durağı Bordeaux oldu.
Galatasaray, Mostafa Mohamed'ten gelecek parayla Halil Dervişoğlu'nun bonservisini almak istiyor.
HARROUİ DE ELDEN KAÇTI!
Galatasaray'ın orta sahaya düşündüğü bir başka isim olan Rotterdam'dan Abderrahman Harroui de elden kaçtı. Galatasaray, yabancı sınırı nedeniyle bu transferden vazgeçmişti.
Harroui, İtalya Serie A takımlarından Sassuolo ile sözleşme imzaladı.
Galatasaray kadrosuna bir forvet ve bir defansif orta saha katacak.