Sarı-kırmızılı kulübün, Morutan transferi ile dolan yabancı kontenjanını Falcao'yu gönderip açmaktan başka çaresi kalmadı.
FALCAO'YA GİTMESİ İÇİN 3 MİLYON EURO ÖDENECEK
TFF'nin 546 milyon TL harcama limiti koyduğu Galatasaray, 9 transfer sonrası sınıra dayanırken, yıllık maliyeti vergilerle 8 milyon Euro'yu bulan Falcao'nun gidişiyle limit sorunu ortadan kalkacak.
Sarı-kırmızılıların kulüp bulması halinde Kolombiyalı golcüye 3 milyon Euro ödeme yapacağı ve bu hamleyle takımda kalması halinde oluşacak 5 milyon Euro ek zarardan kurtulacağı öğrenildi.
FATİH TERİM: TEKLİF OLUP OLMADIĞINI BİLMİYORUM
Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim daha önce Radamel Falcao ve Ryan Babel ile ilgili olarak şu ifadeleri kullanmıştı:
"Gelenler kadar gidenler de önemli. Futbolun doğasında olan şey. Son maçtan sonra da söyledim. Ederini bulan her oyuncuyla Galatasaray yollarını ayırabilir.
Gelen bazı teklifler var. Burada tek tarafın değerlendirmesi yetmiyor, iki tarafın değerlendirmesi gerekir. İki taraf da maddi manevi mutlu olursa böyle bir şey gerçekleşir.
Falcao ve Babel'e teklif olup olmadığını bilmiyorum. Bununla yöneticilerimiz ilgileniyor. Varsa da henüz gerçekjleşmiş bir şey yok. Bu isimler önemli isimler. İsteyenler vardır muhakkak."
BABEL'E KASIMPAŞA'DAN ŞOK TEKLİF!
Bu arada Galatasaray'da Falcao gibi takımda düşünülmeyen Ryan Babel için ise eski kulübü Kasımpaşa'dan şok teklif geldi.
Hollandalı yıldızın Galatasaray'da yıllık 4 milyon Euro'ya yakın kazandığının bilgisini alan Kasımpaşa cephesi, bu rakamın 4'te 1'ini karşılayabileceğini bildirdi.