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Giriş Tarihi: 31.8.2021 18:11 Son Güncelleme: 31.8.2021 19:10

Son dakika: Göztepe'de Ünal Karaman dönemi sona erdi! Resmi açıklama...

Son dakika: Göztepe’de Ünal Karaman dönemi sona erdi! Resmi açıklama...

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de, teknik direktör Ünal Karaman dönemi sona erdi. Ligin ilk 3 haftasında 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan İzmir ekibi, deneyimli teknik adamla karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımı Teknik Direktörümüz Ünal Karaman ile karşılıklı görüşmeler neticesinde yollarımız ayrılmıştır. Duruşu ve kişiliğiyle Türk futbolunun örnek karakteri olan Ünal Karaman'a ve ekibine Göztepe'mize katkılarından ötürü teşekkür ediyor, devam eden kariyerinde başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

2019-2020 sezonu 21. haftasında Göztepe'nin başına geçen Ünal Karaman, sarı-kırmızılı ekibin başında çıktığı 24 müsabakada 7 galibiyet, 7 beraberlik ve 10 yenilgi yaşadı. Bu karşılaşmalarda 34 gol atan Göztepe, kalesinde 41 gol gördü.

Bu sezonun ilk 3 haftasında 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan Göztepe, 2 puan ve averajla 14. sırada yer alıyor.

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Son dakika: Göztepe'de Ünal Karaman dönemi sona erdi! Resmi açıklama...
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