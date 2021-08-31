Son dakika: Mbwana Samatta Fenerbahçe’den resmen ayrıldı! Frey’in takım arkadaşı oldu...

Fenerbahçe'ye 2020 yılında Aston Villa'dan kiralık olarak transfer olan Mbwana Samatta, bu sezonun başında 6 milyon avroya satın alınmıştı. Tanzanyalı golcü oyuncu, sarı-lacivertli takımda beklenen katkıyı verememişti.
Bu sezon Vitor Pereira'nın takımın başına geçmesiyle birlikte bileti kesilen golcü oyuncu için kulüp arayışları sürüyordu. Bir süredir ise Royal Antwerp kulübüyle görüşen Samatta, Belçika ekibine resmen kiralandı.
Belçika ekibi, Tanzanyalı golcüyü satın alma opsiyonuyla birlikte 1 yıllığına kiraladı.
Samatta, sarı-lacivertlilerde çıktığı 32 maçta 6 kez rakip fileleri havalandırdı.
FREY'LE BİRLİKTE FENERBAHÇE'YE RAKİP OLACAK
Mbwana Samatta, eski Fenerbahçeli Michael Frey'in takım arkadaşı olacak. Fenerbahçe, Frey'i yaz transfer döneminde Royal Antwerp'e bonservisiyle birlikte göndermişti. Belçika ekibi, sarı-lacivertlilerin UEFA Avrupa Ligi rakiplerinden birisi.