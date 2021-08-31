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Giriş Tarihi: 1.9.2021 00:53 Son Güncelleme: 1.9.2021 01:15

Son dakika: Mbwana Samatta Fenerbahçe'den resmen ayrıldı! Frey'in takım arkadaşı oldu...

Son dakika: Mbwana Samatta Fenerbahçe’den resmen ayrıldı! Frey’in takım arkadaşı oldu...

Son dakika haberi... Fenerbahçe'nin bu sezon elinden çıkarmak istediği Mbwana Samatta, bir süredir Belçika Ligi ekibi Royal Antwerp ile görüşme halindeydi. Avrupa'da transfer döneminin sona ermesine kısa bir süre kala Royal Antwerp Kulübü, Samatta'nın resmen kiralandığını açıkladı.

Fenerbahçe'ye 2020 yılında Aston Villa'dan kiralık olarak transfer olan Mbwana Samatta, bu sezonun başında 6 milyon avroya satın alınmıştı. Tanzanyalı golcü oyuncu, sarı-lacivertli takımda beklenen katkıyı verememişti.

Bu sezon Vitor Pereira'nın takımın başına geçmesiyle birlikte bileti kesilen golcü oyuncu için kulüp arayışları sürüyordu. Bir süredir ise Royal Antwerp kulübüyle görüşen Samatta, Belçika ekibine resmen kiralandı.

Belçika ekibi, Tanzanyalı golcüyü satın alma opsiyonuyla birlikte 1 yıllığına kiraladı.

Samatta, sarı-lacivertlilerde çıktığı 32 maçta 6 kez rakip fileleri havalandırdı.

FREY'LE BİRLİKTE FENERBAHÇE'YE RAKİP OLACAK

Mbwana Samatta, eski Fenerbahçeli Michael Frey'in takım arkadaşı olacak. Fenerbahçe, Frey'i yaz transfer döneminde Royal Antwerp'e bonservisiyle birlikte göndermişti. Belçika ekibi, sarı-lacivertlilerin UEFA Avrupa Ligi rakiplerinden birisi.

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Son dakika: Mbwana Samatta Fenerbahçe'den resmen ayrıldı! Frey'in takım arkadaşı oldu...
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