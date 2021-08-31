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Giriş Tarihi: 1.9.2021 06:26 Son Güncelleme: 1.9.2021 06:38

Son dakika: Mostafa Mohamed gerçekleri! Zamalek'ten Galatasaray'a şok yanıt, yeni adresi için sürpriz iddia

MEHMET ÖZCAN
Son dakika: Mostafa Mohamed gerçekleri! Zamalek’ten Galatasaray’a şok yanıt, yeni adresi için sürpriz iddia

Son dakika haberi... Galatasaray, Mostafa Mohamed transferi için Bordeaux ile anlaştı. Mısır ekibi Zamalek'e 4 milyon dolarlık satın alma opsiyonunu kullanacağını belirten Sarı-Kırmızılılar şok bir yanıt aldı ve transfer iptal oldu. Bordeaux'ya gidemeyen Mohamed'in yeni adresiyle ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı. İşte son dakika haberinin detayları...

Avrupa'daki çoğu ligde dün transferin son günüydü. Galatasaray'da sürpriz bir gelişme yaşandı ve Sarı-Kırmızılılar taraftarın göz bebeği Mostafa Mohamed'i satmak istedi.

Bordeaux ile her konuda anlaşma sağlandı. İstanbul'dan ayrılan Mısırlı golcü dün Fransa'nın yolunu tuttu.

Galatasaray yönetimi, Zamalek'ten bir buçuk yıllığına kiralanan 23 yaşındaki oyuncunun 4 milyon dolar olan satın alma opsiyonunu dün kullanacağını bildirdi.

Ardından Sarı-Kırmızılılar, Bordeaux kulübünün yetkilileri ile 7 milyon Euro'nun üzerinde bonservis bedelinde el sıkıştı. Ancak Mısır'dan gelen haber transferi çıkmaza soktu.

G.SARAY İLE MISIR ARASINDA YOĞUN TRAFIK!
Zamalek, G.Saray yönetimine "Madem Mostafa'yı 7 milyon Euro'ya satıyorsunuz. Bize ödemeniz gereken 4 milyon doları hemen isteriz" restini çekti.

Cimbom bunun yarısını teklif ederken, pazarlıkların devam ettiği öğrenildi.

Mısırlı yıldızın sözleşmesine göre G.Saray'ın, oyuncunun bonservisini alabilmesi için 4 milyon doları Temmuz 2022'ye kadar ödemesi gerekiyor.

Yaşanan krizden dolayı Bordeaux geri adım attı ve planlar suya düştü. Mostafa'nın, Zamalek'e bile geri dönebileceği iddia edildi.

DERVİŞOĞLU YENİDEN ASLAN
Bu arada Galatasaray'da özellikle forvet transferinde yoğun bir trafik vardı. Cimbom, geçen yıl yarım sezon kiraladığı Halil Dervişoğlu'nda mutlu sona ulaştı.

Son anda devreye giren Fenerbahçe, 21 yaşındaki golcünün kulübü Brentford ile anlaştı.

Ancak Halil ve temsilciliğini yapan babası Muzaffer Dervişoğlu, G.Saray'ı istediklerini ısrarla bildirdi.

Girişimlerini hızlandıran Cimbom, İngiliz kulübünü ikna etti ve milli futbolcuyu 1.5 milyon Euro karşılığında satın alma opsiyonlu 1 yıl daha kiraladı.

Genç oyuncunun maaşının ise 8 milyon TL olacağı ifade edildi.

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Son dakika: Mostafa Mohamed gerçekleri! Zamalek'ten Galatasaray'a şok yanıt, yeni adresi için sürpriz iddia
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