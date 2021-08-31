Avrupa'daki çoğu ligde dün transferin son günüydü. Galatasaray'da sürpriz bir gelişme yaşandı ve Sarı-Kırmızılılar taraftarın göz bebeği Mostafa Mohamed'i satmak istedi.
Bordeaux ile her konuda anlaşma sağlandı. İstanbul'dan ayrılan Mısırlı golcü dün Fransa'nın yolunu tuttu.
Galatasaray yönetimi, Zamalek'ten bir buçuk yıllığına kiralanan 23 yaşındaki oyuncunun 4 milyon dolar olan satın alma opsiyonunu dün kullanacağını bildirdi.
Ardından Sarı-Kırmızılılar, Bordeaux kulübünün yetkilileri ile 7 milyon Euro'nun üzerinde bonservis bedelinde el sıkıştı. Ancak Mısır'dan gelen haber transferi çıkmaza soktu.
G.SARAY İLE MISIR ARASINDA YOĞUN TRAFIK!
Zamalek, G.Saray yönetimine "Madem Mostafa'yı 7 milyon Euro'ya satıyorsunuz. Bize ödemeniz gereken 4 milyon doları hemen isteriz" restini çekti.
Cimbom bunun yarısını teklif ederken, pazarlıkların devam ettiği öğrenildi.
Mısırlı yıldızın sözleşmesine göre G.Saray'ın, oyuncunun bonservisini alabilmesi için 4 milyon doları Temmuz 2022'ye kadar ödemesi gerekiyor.
Yaşanan krizden dolayı Bordeaux geri adım attı ve planlar suya düştü. Mostafa'nın, Zamalek'e bile geri dönebileceği iddia edildi.
DERVİŞOĞLU YENİDEN ASLAN
Bu arada Galatasaray'da özellikle forvet transferinde yoğun bir trafik vardı. Cimbom, geçen yıl yarım sezon kiraladığı Halil Dervişoğlu'nda mutlu sona ulaştı.
Ancak Halil ve temsilciliğini yapan babası Muzaffer Dervişoğlu, G.Saray'ı istediklerini ısrarla bildirdi.
Girişimlerini hızlandıran Cimbom, İngiliz kulübünü ikna etti ve milli futbolcuyu 1.5 milyon Euro karşılığında satın alma opsiyonlu 1 yıl daha kiraladı.
Genç oyuncunun maaşının ise 8 milyon TL olacağı ifade edildi.