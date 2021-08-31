TFF’de milli futbolcular için kırmızı alarm!

Koronavirüs önlemleri nedeniyle İngiltere'nin açıkladığı kırmızı listede yer alan ülkelerin Premier Lig'de forma giyen futbolcularının milli maçlara gönderilmemesi yönündeki kararın ardından TFF harekete geçti.
Premier Lig yönetiminin bu kararı ile Çağlar Söyüncü (Leicester City), Ozan Tufan (Watford) ve Halil Dervişoğlu'nun (Brentford) yarın Karadağ ile oynayacağımız maça gelmesi tehlikeye girmişti. TFF, "İngiltere'nin kırmızı listesinde yer alan milli futbolcularımız için temaslarımız devam ediyor" dedi.
Eğer çözüm bulunmazsa üç futbolcu Türkiye'de oynayacağımız Karadağ maçında forma giyemeyecek ancak deplasmanda oynanacak Cebelitarık ve Hollanda maçlarında görev yapabilecek. Bu arada Galatasaraylı Alpaslan Öztürk kadroya dahil edildi.