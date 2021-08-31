TFF’de milli futbolcular için kırmızı alarm!





Premier Lig yönetiminin bu kararı ile Çağlar Söyüncü (Leicester City), Ozan Tufan (Watford) ve Halil Dervişoğlu'nun (Brentford) yarın Karadağ ile oynayacağımız maça gelmesi tehlikeye girmişti. TFF, "İngiltere'nin kırmızı listesinde yer alan milli futbolcularımız için temaslarımız devam ediyor" dedi.