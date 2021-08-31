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Giriş Tarihi: 31.8.2021 07:12 Son Güncelleme: 31.8.2021 07:15

TFF'de milli futbolcular için kırmızı alarm!

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TFF’de milli futbolcular için kırmızı alarm!

TFF, Premier Lig ve İngiliz kulüplerinin, kırmızı listedeki ülkelerin futbolcularını milli maçlara göndermeme kararı üzerine sorunu çözmek için harekete geçti.

Koronavirüs önlemleri nedeniyle İngiltere'nin açıkladığı kırmızı listede yer alan ülkelerin Premier Lig'de forma giyen futbolcularının milli maçlara gönderilmemesi yönündeki kararın ardından TFF harekete geçti.



Premier Lig yönetiminin bu kararı ile Çağlar Söyüncü (Leicester City), Ozan Tufan (Watford) ve Halil Dervişoğlu'nun (Brentford) yarın Karadağ ile oynayacağımız maça gelmesi tehlikeye girmişti. TFF, "İngiltere'nin kırmızı listesinde yer alan milli futbolcularımız için temaslarımız devam ediyor" dedi.

Eğer çözüm bulunmazsa üç futbolcu Türkiye'de oynayacağımız Karadağ maçında forma giyemeyecek ancak deplasmanda oynanacak Cebelitarık ve Hollanda maçlarında görev yapabilecek. Bu arada Galatasaraylı Alpaslan Öztürk kadroya dahil edildi.

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TFF'de milli futbolcular için kırmızı alarm!
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