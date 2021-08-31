Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Trabzonspor Abdullah Avcı yönetiminde mağlubiyeti unuttu!
Giriş Tarihi: 31.8.2021 10:37 Son Güncelleme: 31.8.2021 10:37

Trabzonspor Abdullah Avcı yönetiminde mağlubiyeti unuttu!

Trabzonspor Abdullah Avcı yönetiminde mağlubiyeti unuttu!

Süper Lig'de ilk üç maçtan 9 puan çıkaran Trabzonspor'da iyi gidişat devam ediyor. Lider Trabzonspor, en son geçen sezonun 29. haftasında Alanyaspor'a mağlup olmuştu. Bordo mavililer o tarihten sonra Süper Lig'de hiç yenilmedi. Geçen sezon ligin 8. haftasında göreve gelen Abdullah Avcı yönetiminde Karadeniz ekibi, son 15 maçında 7 galibiyet elde etti, 8 beraberlik aldı.

En son teknik direktör Avcı yönetiminde geçen sezonun 29. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a sahasında 3-1 mağlup olan bordo-mavililer, daha sonra oynadığı 15 maçı kaybetmedi. Trabzonspor'un Abdullah Avcı ile 176 gündür bileği bükülmedi.

SADECE 3 MAĞLUBİYET!

Trabzonspor, teknik direktör Avcı ile ligde 35 maçta sadece 3 mağlubiyet yaşadı.

Karadeniz ekibi, deneyimli teknik adam ile 21 galibiyet elde ederken 11 maçta da sahadan beraberlikle ayrıldı.

GEÇEN SEZONA 5 PUAN FARK!

Trabzonspor, geçen sezon ilk 3 haftada 4 puan alırken bu sezon 9 puanla söz konusu dönemi lider tamamladı.

Karadeniz ekibi, geçen sezon 3 haftada 1'er galibiyet, beraberlik, mağlubiyet alırken bu sezon 3 maçı kayıpsız geçti.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Galatasaray’da Falcao derken Mostafa Mohamed gidiyor! Fransa’dan takas teklifi geldi…
Son dakika: Fenerbahçe’den ayrılıp yıldızlaştı! Alternatifi olarak Mbwana Samatta düşünülüyor…
Son dakika: Fenerbahçe için bomba iddia! "Ali Koç yedek kalan Mesut Özil'e..." Sneijder-Fatih Terim örneği
Son dakika: Lionel Messi’nin PSG’de ilk maçından sonra o gerçek ortaya çıktı! Milyonlarca kişi aynı anda…
MEB'den son dakika duyurusu | Yüz yüze eğitime günler kala tüm kurallar belli oldu: İşte eğitimin yeni normali
YKS tercih sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2021 YKS tercih sonuçları için gözler ÖSYM AİS sorgulama sayfasında!
Son dakika haberler | Erken emeklilik için büyük fırsat: 10 maddede erken emeklilik detayları...
Son dakika: Galatasaray'dan flaş Falcao kararı! Babel'e Kasımpaşa'dan şok teklif
Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses, Hülya Avşar'ı Ayvalık'ta ziyaret etti! Hülya Avşar'ı görenler gözlerine inanmadı!
SON DAKİKA | Sadece 5 il kalacak: Kritik 2 haftaya girildi...
ARKADAŞINA GÖNDER
Trabzonspor Abdullah Avcı yönetiminde mağlubiyeti unuttu!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA