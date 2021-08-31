Türkiye Polonya voleybol maçı canlı izle! CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası Türkiye Polonya voleybol maçı canlı yayın kanalı izle

A Milli Voleybol Takımımız, CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası çeyrek final maçında Polonya ile karşılaşıyor. Galibiyet serisini sürdürmek ve adını yarı finale yazdırmak isteyen filenin sultanları Türkiye Polonya voleybol maçı canlı yayın kanalı ile ilgili detayları öğrenmek isteyerek, Türkiye Polonya voleybol maçı canlı izle şeklinde araştırmalarına devam ediyor.
CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası Türkiye Polonya voleybol maçı canlı yayın kanalı izleme linki ve maçın detayları şöyle;
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2021 Avrupa Voleybol Şampiyonası'nın çeyrek finalinde bugün Polonya ile karşı karşıya gelecek.
Türkiye ile Polonya arasındaki çeyrek final mücadelesi, Bulgaristan'ın Filibe kentinde saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşma, TRT 1'den naklen yayımlanacak.
Milli takım, Polonya'yı elemesi halinde şampiyonanın yarı finalinde, Sırbistan-Fransa eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
Türkiye, son 16 turunda Çekya'yı, Polonya da Ukrayna'yı 3-1 mağlup ederek çeyrek finale yükselmişti.
"Filenin Sultanları" şampiyonada D Grubu'nda 5'te 5 yaparak son 16 turuna çıkmış, Polonya ise B Grubu'nda 4 galibiyet ve 1 mağlubiyetle bir üst tura adını yazdırmıştı.