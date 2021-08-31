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Giriş Tarihi: 31.8.2021 14:18

Uyanış Büyük Selçuklu ne zaman başlıyor, yeni oyuncuları kimler ve yeni sezon fragmanı yayınlandı mı?

Uyanış Büyük Selçuklu ne zaman başlıyor, yeni oyuncuları kimler ve yeni sezon fragmanı yayınlandı mı?

Geçtiğimiz Haziran ayında sezon finali yapan Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin yeni sezonu heyecanla bekleniyor. TRT ekranlarının sevilen tarihi dizisi; Batınilerle Selçukluların nefes kesen mücadelesiyle sezon finali yapmıştı. Dizinin sevenleri, “Uyanış Büyük Selçuklu ne zaman başlıyor, yeni oyuncuları kimler?” gibi sorularla araştırma yapıyor. Uyanış Büyük Selçuklu yeni sezon fragmanı geldi mi? İşte diziyle ilgili merak edilenlerin yanıtı.

Her Pazartesi TRT 1'de yayınlanan Uyanış Büyük Selçuklu dizisi yeni sezon ile ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Dizi, Büyük Selçuklu Hükümdarı Melikşah'ın, Batınilerin lideri Hasan Sabbah ile mücadelesiyle sezon finaline girmişti. Yapımı yakından takip eden diziseverler, Uyanış Büyük Selçuklu ne zaman başlıyor, yeni oyuncuları kimler, belli oldu mu diye araştırıyor. Uyanış Büyük Selçuklu yeni sezon fragmanı yayınlandı mı? Diziyle ilgili kanaldan yapılan son açıklamalar haberimizde.

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Uyanış Büyük Selçuklu yeni sezonda "Alp Arslan" adıyla yayınlanacak. Ancak dizinin yayın tarihi henüz açıklanmadı. Çekimleri devam eden dizinin Eylül ayı ortalarında yeni sezona başlayacağı tahmin ediliyor.

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU ALP ARSLAN YENİ SEZON FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Uyanış Büyük Selçuklu yeni sezon fragmanı henüz yayınlanmadı. Alp Arslan adıyla yayınlanacak olan yeni sezon fragmanının ilerleyen günlerde yayınlanması bekleniyor. Dizinin akıbeti ve yeni sezona ilişkin bilgilerin eylül ayı içinde aktarılması planlanıyor.

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU YENİ SEZON OYUNCULARI KİMLER?

Alp Arslan dizisi için kesinleşen isimler arasında Sultan Alparslan rolünde Barış Arduç, Nizamülmülk rolünde Mehmet Özgür var. Barış Arduç'un partneri rolünde ise Fahriye Evcen'in yer aldığı biliniyor.

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Uyanış Büyük Selçuklu ne zaman başlıyor, yeni oyuncuları kimler ve yeni sezon fragmanı yayınlandı mı?
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