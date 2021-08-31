Uyanış Büyük Selçuklu ne zaman başlıyor, yeni oyuncuları kimler ve yeni sezon fragmanı yayınlandı mı?

Her Pazartesi TRT 1'de yayınlanan Uyanış Büyük Selçuklu dizisi yeni sezon ile ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Dizi, Büyük Selçuklu Hükümdarı Melikşah'ın, Batınilerin lideri Hasan Sabbah ile mücadelesiyle sezon finaline girmişti. Yapımı yakından takip eden diziseverler, Uyanış Büyük Selçuklu ne zaman başlıyor, yeni oyuncuları kimler, belli oldu mu diye araştırıyor. Uyanış Büyük Selçuklu yeni sezon fragmanı yayınlandı mı? Diziyle ilgili kanaldan yapılan son açıklamalar haberimizde.

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Uyanış Büyük Selçuklu yeni sezonda "Alp Arslan" adıyla yayınlanacak. Ancak dizinin yayın tarihi henüz açıklanmadı. Çekimleri devam eden dizinin Eylül ayı ortalarında yeni sezona başlayacağı tahmin ediliyor.