Üniversitelerin açılmasına oldukça kısa bir süre kala milyonlarca öğrenci YKS ek tercihler için geri sayıma geçti. İkinci yerleştirmelerde üniversitelerin boş kontenjanlarına girmek için şansını deneyecek olan binlerce aday sınav sonuçlarının erişime açılmasının ardından "YKS ek tercihler ne zaman yapılacak, boş kontenjanlar açıklandı mı?" sorularını gündeme taşıdı. Gözler bu noktada ÖSYM'den gelecek tarih açıklamasına çevrildi. Peki, YKS 2. Ek tercihler ne zaman yapılacak, üniversitelerin boş kalan kontenjanları açıklandı mı? İşte tüm detaylar...
YKS İKİNCİ TERCİHLER NE ZAMAN YAPILACAK?
YKS barajının altında kalan adayların yerleştirilmesi için YKS barajı düşürüldü. Bu kararla TYT barajı 140, AYT barajı 170'e düşürüldü. YKS tarihinde ilk kez ikinci tercih (ek tercih) uygulanacak. Ancak YKS ikinci tercih tarihi ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Ek tercih tarihi duyurulduğunda sabah.com.tr'de yer alacak.
YKS EK TERCİH TARİHİ
YKS genel yerleştirme sonucunda boş kalan kotnenjanların doldurulması için bu seneye özel olarak ikinci ek yerleştirme uygulanacak. Baraj puanlarının düşürülmesiyle birlikte TYT'de taban 140, AYT/YDT'te ise 170 olarak belirlendi. Buna göre TYT puanı en az 140 olan adaylar 2 yıllık önlisans programlarını, AYT/YDT puanı en az 170 olan adaylar ise 4 yıllık lisans programlarını tercih edebilecek. Ancak tarihler henüz belli değil.
YKS EK TERCİH ÜCRETLİ Mİ, NE KADAR?
Geçtiğimiz yıl YKS ek tercihleri için 20 TL ödeniyordu. ÖSYM'nin e-İşlemler sayfasından yatırılan bu ücretin bu yıl da aynı aralıkta olması bekleniyor. Ancak kesin rakam henüz belli değil. ÖSYM, YKS ek yerleştirme kılavuzu yayınlandığında bu ücret de belli olacak ve haberimizde yer alacak.
ÖSYM Başkanı Halis Aygün bu sabah YKS tercih sonuçlarının ardından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:
5-20 Ağustos 2021 tarihleri arasında tercihlerini aldığımız 2021-YKS yerleştirme sonuçları açıklanmıştır. Adaylarımız sonuçlarını http://sonuc.osym.gov.tr adresimizden ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan öğrenebilirler Sonuçların adaylarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum.