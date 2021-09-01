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Giriş Tarihi: 1.9.2021 11:18

140 puanla alan üniversiteler ve bölümler hangileri? YKS 140 puanla hangi bölümler tercih edilebilir?

140 puanla alan üniversiteler ve bölümler hangileri? YKS 140 puanla hangi bölümler tercih edilebilir?

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan açıklama ile bu yıl YKS ek yerleştirme kapsamında baraj puanı 140’a düşürülmüştü. Hal böyleyken 140 puanla alan üniversiteler ve bölümler ikinci yerleştirme başvurularından önce binlerce adayın merak konusu haline geldi. ÖSYM Başkanı Aygün konuyla ilgili detayları geçtiğimiz gün paylaşmıştı. Buna göre; 140 puanla alan üniversiteler ve bölümler hangileri? YKS 140 puanla hangi bölümler tercih edilebilir? İşte üniversitelerin taban puanları ve detaylar...

140 puanla alan üniversiteler ve bölümler, barajı düşürülen YKS ek yerleştirme başvurularından hemen önce araştırma konusu haline geldi. İkinci kez yapılacak başvuruların boş kalan kontenjan ve üniversitelerin taban puanları doğrultusunda gerçekleşeceği biliniyor. Buna göre; 140 puanla alan üniversiteler ve bölümler hangileri? YKS 140 puanla hangi bölümler tercih edilebilir? İşte merak edilen tüm detaylar...

ÖSYM BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA!

ÖSYM Başkanı Aygün konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu;

Aygün, "2021-YKS sonuçlarına göre yapılan genel (ilk) yerleştirme sonunda boş kalan kontenjanlar için herhangi bir yükseköğretim programına yerleşemeyen adaylara yönelik bu sene iki 'Ek Yerleştirme' yapılacak. 1'inci Ek Yerleştirme aşamasında genel yerleştirmede olduğu gibi Temel Yeterlilik Testi (TYT) için 150, Alan Yeterlilik Testi (AYT)/ Yabancı Dil Testi (YDT) için 180 baraj puanı uygulaması geçerli olacak. 1'inci Ek Yerleştirmeye, TYT puanı en az 150, AYT/YDT puanı en az 180 olan adaylar başvuru yapabilecek. 1'inci Ek Yerleştirme sonunda belli olacak boş kontenjanlar için Yükseköğretim Kurulu'nun almış olduğu karara göre bu seneye özel 'ikinci ek yerleştirme' yapılacak. 2'nci Ek Yerleştirme aşamasında, boş kalan kontenjanlar için TYT puanı en az 140 olan adaylar 2 yıllık ön lisans, AYT/YDT puanı en az 170 olan adaylar 4 yıllık lisans programlarını tercih edebilecek" dedi.

4 yıllık ve 2 yıllık Üniversite taban puanları tablosu | 2021 YKS kılavuzu ile önlisans lisans üniversite taban puanları, kontenjan ve sıralamaları!

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140 puanla alan üniversiteler ve bölümler hangileri? YKS 140 puanla hangi bölümler tercih edilebilir?
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