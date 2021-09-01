Altın fiyatları son dakika gelişmeleriyle gündeme gelmeye devam ediyor. Son dönemde ufak çaplı hareketleriyle dikkatleri üzerine çeken sarı metal bugün güne yükseliş hareketiyle başladı. Gerek düğün sezonu gerekse en çok tercih edilen yatırım aracı olması nedeniyle gün içerisinde binlerce kişi 1 Eylül 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Sorularına yanıt arıyor. İşte piyaslardan gelen canlı ve güncel altın fiyatları...