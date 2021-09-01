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Giriş Tarihi: 1.9.2021 07:26

Altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar (1 Eylül 2021): Altın fiyatları ne kadar?

Altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar 1 Eylül 2021: Altın fiyatları ne kadar?

Altın fiyatları her gün canlı ve güncel rakamlarıyla milyonların gündemine geliyor. Çeşitli sebeplerle sarı metal alım ve satımı yapacak olan binlerce vatandaş gün içerisindeki fiyatların takibini yapmaya devam ederken bugün de sabah saatleriyle beraber 1 Eylül altın fiyatları merak konusu haline geldi. Serbest piyasalardan gelen rakamlara göre altının gram fiyatı 485 TL’den işlem görürken çeyrek fiyatının ise 789 TL olduğu kaydedildi. Peki, 1 Eylül 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte son dakika gelişmeleri...

Altın fiyatları son dakika gelişmeleriyle gündeme gelmeye devam ediyor. Son dönemde ufak çaplı hareketleriyle dikkatleri üzerine çeken sarı metal bugün güne yükseliş hareketiyle başladı. Gerek düğün sezonu gerekse en çok tercih edilen yatırım aracı olması nedeniyle gün içerisinde binlerce kişi 1 Eylül 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Sorularına yanıt arıyor. İşte piyaslardan gelen canlı ve güncel altın fiyatları...

CUMHURİYET ALTIN FİYATI

Alış: 3.237,00

Satış: 3.286,00

ANLIK ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

ATA ALTIN FİYATI

Alış: 3.210,00

Satış: 3.281,00

GRAM ALTIN FİYATI

Alış: 488,79

Satış: 488,87

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış: 793,00

Satış: 807,00

YARIM ALTIN FİYATI

Alış: 1.586,00

Satış: 1.614,00

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

22 AYAR BİLEZİK FİYATI

Alış: 440,28

Satış: 461,31

TAM ALTIN FİYATI

Alış: 3.121,56

Satış: 3.121,56

CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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Altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar (1 Eylül 2021): Altın fiyatları ne kadar?
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