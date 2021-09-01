AÖF kayıtları ne zaman yapılacak? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim AÖF kayıt yenileme tarihleri 2021 belli oldu!

AÖF kayıt yenileme ve yeni kayıt tarihleri Anadolu Üniversite tarafından yapılan açıklamayla beraber duyuruldu. YKS tercihlerinin sonuçlanmasıyla beraber kurumun bünyesinde açıköğretimden eğitim alacak vatandaşlar "AÖF kayıt yenileme ve yeni kayıtlar ne zaman yapılacak, tarihler belli mi?" soruları yanıt aramaya başladı. Detaylar resmi site üzerinden duyurulmuştu. İşte Açıköğretim AÖF kayıt yenileme tarihleri ve detaylar...