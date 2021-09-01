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Giriş Tarihi: 1.9.2021 07:47 Son Güncelleme: 1.9.2021 07:49

Açık Lise AÖL ek sınav sonuçları ne zaman açıklanır? 2021 MEB AÖL ek sınav sonuçları bekleniyor!

Açık Lise AÖL ek sınav sonuçları ne zaman açıklanır? 2021 MEB AÖL ek sınav sonuçları bekleniyor!

Açıköğretim üzerinden lise eğitimi alan binlerce öğrenci 29 Ağustos tarihinde sona eren sürecin ardından AÖL ek sınav sonuçları için geri sayıma başladı. Çevrimiçi ortamdan gerçekleşen sınavların değerlendirmeleri sürerken öğrenciler sonuçlarına ilişkin açıklama için gözünü Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gelecek son dakika açıklamasına çevirdi. Bu noktada ise “2021 Açık “2021 Açık lise AÖL ek sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?” soruları yanıt aramaya başladı. MEB AÖL ek sınav sonuçları ile kısa zamanda öğrencilerin beklediği açıklamayı yapması bekleniyor. İşte sonuç sorgulama ekranı...

AÖL ek sınav sonuçları için gözler Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gelecek açıklamaya çevrildi. Bu noktada "2021 Açık lise AÖL ek sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" soruları adaylar tarafından yanıt aramaya başladı. Açıköğretim lisesi öğrencileri 29 Ağustos'ta süreci tamamlamıştı. Bakanlık bu tür sınavları en geç 15 gün içerisinde erişime açıyor. Peki, "2021 Açık lise AÖL ek sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte merak edilen tüm detaylar...

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖL ek sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. Sınav tarihlerinde sınava katılamayan adaylar için düzenlenecek olan ek sınavın süresi 29 Ağustos'ta sona erecek.

SINAV SÜRESİ UZATILDI

MEB tarafından yapılan açıklamada, "Ek sınav için kayıtlarını yaptıran fakat 16-20 Ağustos 2021 tarihlerinde yapılan ek sınava katılamayan öğrenciler ile 23-24 Ağustos 2021 tarihlerinde kayıt yenileme işlemini yaptıracak öğrenciler için 16-20 Ağustos 2021 tarihlerinde yapılan ek sınavın süresi 27 Ağustos 2021 tarihi saat 09.30'dan 29 Ağustos 2021 tarihi saat 23.59'a kadar uzatılmıştır." denildi.

AÖL EK SINAV NEDİR?

Ek sınavlar, her yıl 2+1 şeklinde 3 dönemde yapılan dönem sınavlar haricinde Bakanlık tarafından yapılan istisnai sınavlardır. Bu nedenle ek sınavlar her öğretim yılı başında açıklanan iş takviminde duyurulmaz ve dönemden sayılmaz.

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Açık Lise AÖL ek sınav sonuçları ne zaman açıklanır? 2021 MEB AÖL ek sınav sonuçları bekleniyor!
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