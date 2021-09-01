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Giriş Tarihi: 2.9.2021 01:25 Son Güncelleme: 2.9.2021 01:29

Cristiano Ronaldo rekorlarına bir rekor daha ekledi! Milli takımda 111 gol...

İHA
Cristiano Ronaldo rekorlarına bir rekor daha ekledi! Milli takımda 111 gol...

Geçtiğimiz günlerde Manchester United'a imza atan Cristiano Ronaldo, milli takımda rekorlarına bir rekor daha ekledi. Dünya yıldızı, 2022 Dünya Kupası Elemeleri A Grubu'nda Portekiz'in, İrlanda'yı 2-1 mağlup ettiği maçta ülkesinin 2 golünü birden attı. Bu gollerle milli takımlar bazında 111 gole ulaşan Ronaldo, rekor kırdı.

2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri A Grubu'nda Portekiz sahasında İrlanda Cumhuriyeti ile karşılaştı. Konuk ekip 45. dakikada John Egan'ın golüyle devreye 1-0 önde girdi. İkinci yarının son anlarında Cristiano Ronaldo sahneye çıktı. Ronaldo'nun 89. ve 90+6. dakikalarda attığı gollerle Portekiz mücadeleden 2-1'lik skorla galip ayrıldı.

Bu gollerin ardından milli takım kariyerinde 111 gole ulaşan yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, İranlı eski futbolcu Ali Daei'yi geride bırakarak milli formayla en çok gol atan oyuncu rekorunu kırdı.

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Cristiano Ronaldo rekorlarına bir rekor daha ekledi! Milli takımda 111 gol...
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