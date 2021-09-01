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Giriş Tarihi: 1.9.2021 08:01

DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 DGS tercih sonuçları için gözler şimdi ÖSYM'de!

DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 DGS tercih sonuçları için gözler şimdi ÖSYM’de!

Dikey Geçiş Sistemi kapsamında tercihler devam ederken bir taraftan adaylar DGS tercih sonuçları için geri sayıma başladı. ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre; 27 Ağustos - 7 Eylül tarihleri arasında adaylar AİS ekranı üzerinden dört senelik lisans programlarına başvurularını gerçekleştirdi. Geçtiğimiz gün YKS yerleştirmelerinin erişime açılmasıyla “DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?” sorusu gündeme taşındı. Geçtiğimiz yıl sonuçların 5 gün içerisinde açıklandığı biliniyor. Peki, bu yıl 2021 DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, tarih belli mi? İşte tüm detaylar...

DGS tercih sonuçları için gözler ÖSYM'den gelecek açıklamaya çevrildi. Adaylar 7 Eylül tarihinde sona erecek tercihlerin ardından dört senelik lisans eğitimini tamamlayacakları okulu öğrenmek için adeta sabırsızlanıyor. Hal böyleyken ise "DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Geçtiğimiz yıllarda sonuçların başvuruların sona ermesinin ardından kısa bir zaman içerisinde açıklandığı biliniyor. Buna göre; DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

ÖSYM'den gelen açıklama şöyle;

"2021 Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2021-DGS) tercih işlemleri, 27 Ağustos - 07 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacaktır."

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Tercih işlemleri, 07 Eylül 2021 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir. Adaylar, tercihlerini bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapabileceklerdir.

Yerleştirme işleminde, 2021-DGS Başvuru kılavuzunda yer alan ilke ve kurallar uygulanacaktır. Adaylar tercihlerini yapmadan önce İlgili kılavuzu dikkatlice incelemeleri ve tercih süresince yayımlanan tablolardan yararlanmaları gerekmektedir.

DGS TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

DGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Henüz tercih sonuçlarına ilişkin bir tarih bilgisi bulunmuyor. Resmi açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde olacaktır.

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DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 DGS tercih sonuçları için gözler şimdi ÖSYM'de!
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