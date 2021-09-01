DGS tercih sonuçları için gözler ÖSYM'den gelecek açıklamaya çevrildi. Adaylar 7 Eylül tarihinde sona erecek tercihlerin ardından dört senelik lisans eğitimini tamamlayacakları okulu öğrenmek için adeta sabırsızlanıyor. Hal böyleyken ise "DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Geçtiğimiz yıllarda sonuçların başvuruların sona ermesinin ardından kısa bir zaman içerisinde açıklandığı biliniyor. Buna göre; DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...