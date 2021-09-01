Dört büyükler sakata geldi!

Süper Lig başlayalı çok kısa bir süre olmasına rağmen Kanarya ve Fırtına 8’er oyuncusunu kaybetti. Kartal ve Aslan ise 3’er kez aynı sorunla karşı karşıya kaldı
Süper Lig, 4 Büyükler için kadro planlaması açısından sorunlu başladı. Geride kalan üç hafta sonunda Fenerbahçe, Trabzonspor, Galatasaray ve Beşiktaş'ın toplamda 22 futbolcusu sakatlandı. Son olaraksarı-lacivertlilerde MinJae Kim ve siyah-beyazlılardaAlex Teixeira şokuyaşandı. Fenerbahçe, geridekalan dönemde Min-Jae Kim'in yanı sıra Novak, İrfan,Pelkas, Mesut Özil, Mert Hakan,Valencia, Serdar Dursun'u kaybetti.
TEKNİK HEYETLER ZOR DURUMDA KALDI
Trabzonspor'da ise şu ana kadar Ahmet Can, Peres, Dorukhan,Trondsen, Abdulkadir Ömür,Gervinho, Cornelius ve Fode Koita,sakatlıkları nedeniyle sahalardanuzak kaldı. Kanarya ve Fırtına'nın 8'er sakatlık yaşadığı geride kalan haftalarda, Beşiktaş ve Galatasaray 3'er kez aynı sorunla karşı karşıya kaldı. Bu durum birçok kulvarda birden mücadele eden takımların teknik heyetlerini zor durumda bıraktı.
BÜLENT TİMURLENK:
Oyuncuların bu kadar çok sakatlıkyaşaması normal mi?
Bedenlerin iflası
Darbeye bağlı sakatlıklara söylenecek söz yok. Omuz bağı zedelenen, tekme ile bilek sakatlığı yaşayanları ayrı düşünelim. Futbol dünyasında herkes maç sayısının gereğinden çok fazla olduğu konusunda hemfikir ama bunu düşürmek için de kimse bir şey yapmıyor. Kulüp ve milli takımlardaher sezon 60'ın üzerinde maça çıkan,günümüz futbolunun istediği yüksektempoda her maçta 10 kilometre artıkoşan, sürekli seyahatlerle dinlenmeyenbedenlerin iflasıdır bu. Bize özgü bir istatistik değil. Avrupa'nın birçok kulübü bundan muzdarip. İşte tam da bu yüzden kadro derinliğine sahip takımlar sezon içinde daha rahat nefes alıyorlar.