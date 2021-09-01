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Giriş Tarihi: 1.9.2021 11:10

E-kayıt yaptıranlar yüz yüze kayıt yaptırmaya gider mi, e kayıt yaptırmak için belge gerekiyor mu?

E-kayıt yaptıranlar yüz yüze kayıt yaptırmaya gider mi, e kayıt yaptırmak için belge gerekiyor mu?

Üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte milyonlarca öğrenci e-kayıt (elektronik kayıt) süreciyle ilgili araştırmaya koyuldu. Bu yıl bir yükseköğretim kurumuna yeni başlayacak olan üniversiteliler, e-kayıt yaptıranlar yüz yüze kayıt yaptırmaya gider mi diye araştırıyor. Ayrıca üniversite online kayıt işlemi ile ilgili olarak “e kayıt yaptırmak için belge gerekiyor mu, zorunlu mu?” sorusu da adayların gündemine yer alıyor. İşte e-Devlet online kayıt tarihi ve sürece ilişkin bilgiler.

Üniversite e-kayıt işlemleri üniversiteye kayıt olacak adayların gündemini meşgul ediyor. Milyonlarca aday elektronik kayıt sürecinin işleyişini "e-kayıt yaptırmak için belge gerekiyor mu, elektronik kayıt nasıl yapılır?" gibi sorularla inceliyor. E-kayıt yaptıranlar yüz yüze kayıt yaptırmaya gider mi, zorunlu mu gibi soruların yanıtı ve e-Devlet online kayıt tarihi ile kayıt ekranı haberimizde.

E-KAYIT NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

Üniversite elektronik kayıt (e-kayıt) işlemi; internetten ön kayıt yaptırmak anlamına geliyor. Bu işlem; e-Devlet sisteminde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) sayfasından gerçekleştiriliyor. Üniversite adayları, sisteme giriş yaptıktan sonra "turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit" ekranından ve "Üniversite e-kayıt" sayfasından işlemini gerçekleştirebilir.

E-KAYIT ZORUNLU MU?

Elektronik kayıt zorunlu değildir fakat birebir (yüz yüze) başvuru zorunludur. Asıl kayıt işlemi yüz yüze başvuru ile sağlanmaktadır.

ÜNİVERSİTE E-KAYIT İÇİN TIKLAYINIZ

ÜNİVERSİTE E-KAYIT TARİHLERİ

Üniversite elektronik kayıtları 4 Eylül'de başlıyor ve 8 Eylül'e kadar devam ediyor. Asıl kayıtlar ise 6 Eylül-10 Eylül aralığında alınacak.

E-KAYIT İÇİN GEREKEN BELGELER NELER?

Üniversite e-kayıt için bir belge gerekmiyor. Adaylar e-Devlet üzerinden online olarak kayıt işlemlerini gerçekleştiriyor. Ancak asıl kayıt için kurumlar çeşitli evraklar istemektedir. Bunlar şu şekildedir:

Üniversite adayının mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diploma (Aslı veya yeni tarihli mezuniyet belgesi)

Ek puandan yararlanarak yerleştirilen öğrenciler için: Alanı diploma ya da mezuniyet belgesinde belirtilmemişse mezun olduğu alan ve okulu gösteren resmi bir belge

12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf

Katkı payının ya da öğretim ücretinin dekontu

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E-kayıt yaptıranlar yüz yüze kayıt yaptırmaya gider mi, e kayıt yaptırmak için belge gerekiyor mu?
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