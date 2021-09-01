Fenerbahçe’ye enerji küpü

Oyun içinde hiç yerinde durmuyor, golcü özelliğinin yanı sıra takım arkadaşlarına pozisyon da hazırlıyor
ABD'nin Los Angeles takımında forma giyen Diego Rossi dün Fenerbahçe için İstanbul'a geldi. Uruguaylı futbolcu, sağlık kontrollerinin ardından kendisini 1 yıllığınasarı-lacivertlilerebağlayacak kontratı imzalayacak. Fenerbahçe ile ABD kulübü arasında yapılan anlaşmaya göre, 23 yaşındaki sol kanat için 1 yıllıkkiralık dönemin ardından 6milyon dolar karşılığında satınalma opsiyonu devreye girecek.
SANTRFOR OLARAK DA OYNUYOR
Rossi, hücumun her bölgesinde görev yapabiliyor. Bu sezonforma giydiği 18 maçın 12'sindesantrfor oynarken 6 gol attı. Maç içinde asla durmayan ve çok hareketli olan futbolcu, oyun içinde rahat bölge değiştirerek arkadaşlarına alan açabiliyor. Süratininyanı sıra, pasör özelliğiylepozisyon da hazırlayabiliyor. 23 yaşındaki oyuncu, Uruguay futbolunun gelecekteki yıldızlarından biri olarak gösteriliyor.
BİR GÖRÜŞ
Gürcan BİLGİÇ
Yapılan tarife uygun değil DIEGO Rossi'nin transfer değeri 18-20 milyon Euro arasında… Karşımızda 23 yaşında sağ ayaklı, adam eksiltebilen, golcülük vasfıyla değil, tehdit üreten tavrıyla öne çıkan bir futbolcu var. Ali Koç'un, "Ummadığınız isimler gelebilir" cümlesinde geçen bir tarif değil. Koç yönetiminin, genç oyunculara yönelip, onları parlatıp, satıştan para kazanma isteğindeki kulüp idealleri için en uygun oyuncu. Bugüne kadar bilinen isimlere çok paralar verildi. Sanırım bu kez minimum finansmanla, verim ve bonservis bedeli olarak gelir yaratacak isimler seçiliyor. Belki Fenerbahçe taraftarı tatmin olmadıama Attila Szalai için de aynıdurum sözkonusuydu.