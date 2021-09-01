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Giriş Tarihi: 1.9.2021

Fenerbahçe’ye enerji küpü

VOLKAN DEMİR
Fenerbahçe’ye enerji küpü

Oyun içinde hiç yerinde durmuyor, golcü özelliğinin yanı sıra takım arkadaşlarına pozisyon da hazırlıyor

ABD'nin Los Angeles takımında forma giyen Diego Rossi dün Fenerbahçe için İstanbul'a geldi. Uruguaylı futbolcu, sağlık kontrollerinin ardından kendisini 1 yıllığına sarı-lacivertlilere bağlayacak kontratı imzalayacak. Fenerbahçe ile ABD kulübü arasında yapılan anlaşmaya göre, 23 yaşındaki sol kanat için 1 yıllık kiralık dönemin ardından 6 milyon dolar karşılığında satın alma opsiyonu devreye girecek.

SANTRFOR OLARAK DA OYNUYOR
Rossi, hücumun her bölgesinde görev yapabiliyor. Bu sezon forma giydiği 18 maçın 12'sinde santrfor oynarken 6 gol attı. Maç içinde asla durmayan ve çok hareketli olan futbolcu, oyun içinde rahat bölge değiştirerek arkadaşlarına alan açabiliyor. Süratinin yanı sıra, pasör özelliğiyle pozisyon da hazırlayabiliyor. 23 yaşındaki oyuncu, Uruguay futbolunun gelecekteki yıldızlarından biri olarak gösteriliyor.

BİR GÖRÜŞ
Gürcan BİLGİÇ
Yapılan tarife uygun değil
DIEGO Rossi'nin transfer değeri 18-20 milyon Euro arasında… Karşımızda 23 yaşında sağ ayaklı, adam eksiltebilen, golcülük vasfıyla değil, tehdit üreten tavrıyla öne çıkan bir futbolcu var. Ali Koç'un, "Ummadığınız isimler gelebilir" cümlesinde geçen bir tarif değil. Koç yönetiminin, genç oyunculara yönelip, onları parlatıp, satıştan para kazanma isteğindeki kulüp idealleri için en uygun oyuncu. Bugüne kadar bilinen isimlere çok paralar verildi. Sanırım bu kez minimum finansmanla, verim ve bonservis bedeli olarak gelir yaratacak isimler seçiliyor. Belki Fenerbahçe taraftarı tatmin olmadı ama Attila Szalai için de aynı durum söz konusuydu.

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Fenerbahçe’ye enerji küpü
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