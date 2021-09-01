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Giriş Tarihi: 1.9.2021 10:55

İstanbul hava durumu nasıl olacak, ne zaman yağmur yağacak? Sıcaklıklar ne zaman düşecek, bugün yağmur yağacak mı?

İstanbul hava durumu nasıl olacak, ne zaman yağmur yağacak? Sıcaklıklar ne zaman düşecek, bugün yağmur yağacak mı?

Bugün Meteoroloji’den gelen son dakika hava durumu tahmin raporunda İstanbul dahil birçok ilimizde sağanak yağışın etkili olacağı bildirildi. Ağustos ayını geride bırakırken bunaltıcı yaz sıcakları sonrası hava sıcaklıklarında 2 ila 4 derece aralığında bir düşüşün söz konusu olacağı duyuruldu. Bu noktada “İstanbul hava durumu nasıl olacak, ne zaman yağmur yağacak?” soruları yanıt aramaya başladı. İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) resmi sitesinde yer alan İstanbul hava durumu tahminleri...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü günlük hava durumu tahmin raporunda Marmara bölgesinde birçok il için sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu. Akşam saatlerine doğru başlaması öngörülen yağışlı havanın megakenti etkisi altına alması bekleniyor. Bu kapsamda "İstanbul hava durumu nasıl olacak, ne zaman yağmur yağacak?" soruları da yanıt aramaya başladı. İşte 1 Eylül günlük hava durumu tahminleri ve detaylar...

İSTANBUL VE BİRÇOK İL İÇİN YAĞIŞ UYARISI!

Parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzey kesimleri çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra Trakya ile İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE °C, 31°C
Az bulutlu

İSTANBUL °C, 30°C
Az bulutlu akşam saatlerinden sonra çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 30°C
Az bulutlu akşam saatlerinden sonra çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 31°C
Az bulutlu gece saatlerinden sonra çok bulutlu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

BUGÜN HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu; Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Kütahya, Afyonkarahisar ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Eskişehir'in doğusu, Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Karabük, Çorum, Bolu'nun doğu ilçeleri ile Kastamonu çevrelerindeyerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Yağış alan yerlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

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İstanbul hava durumu nasıl olacak, ne zaman yağmur yağacak? Sıcaklıklar ne zaman düşecek, bugün yağmur yağacak mı?
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