İstanbul hava durumu nasıl olacak, ne zaman yağmur yağacak? Sıcaklıklar ne zaman düşecek, bugün yağmur yağacak mı?

BUGÜN HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu; Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Kütahya, Afyonkarahisar ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Eskişehir'in doğusu, Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Karabük, Çorum, Bolu'nun doğu ilçeleri ile Kastamonu çevrelerindeyerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Yağış alan yerlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.