İstanbul hava durumu nasıl olacak, ne zaman yağmur yağacak? Sıcaklıklar ne zaman düşecek, bugün yağmur yağacak mı?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü günlük hava durumu tahmin raporunda Marmara bölgesinde birçok il için sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu. Akşam saatlerine doğru başlaması öngörülen yağışlı havanın megakenti etkisi altına alması bekleniyor. Bu kapsamda "İstanbul hava durumu nasıl olacak, ne zaman yağmur yağacak?" soruları da yanıt aramaya başladı. İşte 1 Eylül günlük hava durumu tahminleri ve detaylar...
İSTANBUL VE BİRÇOK İL İÇİN YAĞIŞ UYARISI!
Parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzey kesimleri çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra Trakya ile İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ÇANAKKALE °C, 31°C
Az bulutlu
İSTANBUL °C, 30°C
Az bulutlu akşam saatlerinden sonra çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 30°C
Az bulutlu akşam saatlerinden sonra çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 31°C
Az bulutlu gece saatlerinden sonra çok bulutlu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
BUGÜN HAVA DURUMU NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu; Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Kütahya, Afyonkarahisar ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Eskişehir'in doğusu, Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Karabük, Çorum, Bolu'nun doğu ilçeleri ile Kastamonu çevrelerindeyerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Yağış alan yerlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.