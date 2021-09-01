Kartal’ın Gedson inadı

Portekiz ekibinin bonservisiyle satmayı planladığı genç oyuncuyu kiralamak isteyen Beşiktaş, transferi yarına kadar bitiremezse ocak ayına bırakacak
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın "Orta saha için 2-3 oyuncuyla görüşüyoruz. Ben 6numara istemiyorum, 6-8 birlikte oynayanoyuncular lazım artık. Gedson'u da bu yüzden istedim. Şu anda ne durumda bilmiyorum" açıklaması gözleri yeniden Portekizli orta saha oyuncusuna çevirdi. Benfica'nın Gedson'u bonservisi ile satmak için son ana kadar beklediği ancak istediği teklifi alamadığı kaydedildi. Portekiz ekibinde teknik direktör Jorge Jesus'un kulübeden çıkarmadığı Gedson için kiralama üzerine beklentisi olan siyah-beyazlılar, yarın gece UEFA'ya teslim edeceği listeye ya 22 yaşındaki futbolcunun adını yazacak ya da transferi ocak ayına bırakacak. ŞampiyonlarLigi'nde boy göstermek isteyenGedson'un da Beşiktaş içinkulübüne baskı yaptığı gelenbilgiler arasında.