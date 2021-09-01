Kırıkkalespor’da hedef ilk 5

Kırıkkale Büyük Anadoluspor'da yeni sezon hazırlıkları devam ederken, takımın Teknik Direktörü Nihat Baran, "İyi bir takımız. İnandık, takımı da inandırdık. Oyuncular istekli ve arzulu. Sezona iyi başlamak istiyoruz. İlk 5 maç çok önemli. İnşallah hedefimize ulaşırız. Sezonu ilk 5'te tamamlamak istiyoruz" diye konuştu.

"FETHİYE'NİN ADI ALTINDA EZİLMEYECEĞİZ"

Ligin ilk maçında Fethiyespor'u ağırlayacaklarını belirten Baran; "Fethiye'ye gittim, izledim. Hazırlıklarını izledim, bildiğim bir takım. Bildiğim bir oyuncu grubu. Güçlü bir takım, ligin şampiyonu olma potansiyeline sahip takımlardan bir tanesi ama biz de iyiyiz. Biz de istekliyiz, taraftarımız önünde 2 senedir maç oynamıyoruz ve iyi başlamak istiyoruz. İlk 5 hafta fikstürümüz zorlu. Hedef ilk 5 haftayı az hasarla atlatıp, sonrasında fikstür avantajıyla birlikte sezon sonunda ilk 5 içinde yer almak istiyoruz." dedi.

"EN İYİ OYUNCULARI ALDIK"

Transferlerle ilgili de açıklamalarda bulunan Baran; "Kulübün ekonomik şartları ortada. Biz bu şartlara göre alabileceğimiz en iyi oyuncuları aldık. Üst düzey 5-6 oyuncu aldık. Üst düzey 2-3 daha alabilseydik daha farklı şeyler konuşuyor olabilirdik ama kulübün ekonomik gücü ortada. Alt sıralarda olacağımızı inanmıyorum. Biz iyi bir takımız. İnandık, takımı da inandırdık. Oyuncular istekli ve arzulu. Bu sene takımda gençleşmeye gidildi. Kadromuzda 6-7 tane genç oyuncumuz var. 2-3 yıllık imza attırdık. 1 sene sabredip, gelecek seneye kullanmayı düşündüğümüz 17-18 yaşlarında oyuncularımız var. Onların tamamı takımla antrenman seviyesinde ve geleceğin Kırıkkalespor'un da yer almasını umuyorum. Alt yapımızda da çalışmalarımız devam ediyor. 4 kategoride devam eden alt yapı takımlarımıza da hocalarımızı ayarladık. Başkanımızın hedefi kurumsal bir takım olmak. Böyle bir hedef konulmuş, şuan için ilk adımları atılmış. Teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

"GEÇEN SENEKİ HATALARA DÜŞMEYECEĞİZ"

Baran, "Başlangıç açısından çok zorlu bir fikstür, biz tabii ki 5 maçı da kazanmak için çıkacağız ama ortada bir gerçek var. 5 maçın 3'ü deplasmanda. Rakiplerimizin ciddi bütçeleri var ve kadro kaliteleri üst seviyelerde. 5'inci haftada oynayacağımız takım Mersin İdman Yurdu, Süper Lig görmüş bir takım ve ciddi bütçeler ayırmış. Fikstürümüz biraz sıkıntılı bir fikstür ama bu pes ettiğimiz veya pes edeceğimiz anlamına gelmiyor. Ligimizde güçlü takımlar var. Biz de güçlüyüz, geçen seneki hatalara düşmeyeceğiz." dedi.

"4 MAÇTA 1 GALİBİYET, 1 BERABERLİK, 2 MAĞLUBİYET"

Kırıkkale Büyük Anadoluspor bu sezon, 4 hazırlık maçına çıktı. 4 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet elde eden Kırıkkalespor'un aldığı sonuçlar şöyle:

Kırıkkalespor – Iğdırspor: 1-2

Kahtaspor- Kırıkkalespor: 0-1

Ankaraspor- Kırıkkalespor: 2-2

Kırıkkalespor- hendekspor: 0-1