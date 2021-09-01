KPSS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Lisans ve öğretmenlik KPSS sonuç tarihi belli oldu!

Ağustos ayında birden fazla oturumla düzenlenen KPSS sonucu, devlet kademelerinde çalışmak isteyen adaylar tarafından merak ediliyor. Bir sonraki atama tarihini bekleyen ve KPSS puanı ile kurumların ilanına başvurmaya hazırlanan adaylar, "KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı?" gibi sorularla ÖSYM'nin açıklamalarını takip ediyor. Kurum, sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi sınav takvimi ile ilan etti. İşte lisans ve öğretmenlik KPSS sonuç tarihi ve sonuç görüntüleme ekranı!

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınavın düzenlenmesinden sorumlu olan ÖSYM, 2021 yılı sınav takvimi ile KPSS sonuçlarının açıklanacağı tarihi duyurdu. Ağustos ayında sınava giren adaylar sınav sonuçlarına 16 Eylül'de ulaşabilecek. KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, ÖABT) sınav sonuçları 16 Eylül'de ilan edilecek.