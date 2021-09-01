KYK başvuru kayıt tarihleri YKS sınav sonuçlarıyla beraber milyonlarca öğrencinin gündemindeki yerini aldı. Geçtiğimiz senelere bakıldığında kayıtların 19 Ağustos 2019 günü başladığı ve 26 Ağustos 2019 tarihine kadar devam ettiği görülüyor. Hal böyleyken "2021 KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak, başvuru nasıl yapılır, ücreti ne kadar?" soruları gündemdeki yerini aldı. Üniversitelerde eğitim hakkı kazanan öğrenciler ikamet edecekleri devlet yurtlarına kayıt yaptırmak istiyor. Peki, KYK yurt başvuruları ne zaman başlıyor, devlet öğrenci yurdu kayıtları ne zaman yapılacak? İşte detaylar...