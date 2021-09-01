Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Mostafa gitti-geldi!
Giriş Tarihi: 1.9.2021

Mostafa gitti-geldi!

MEHMET ÖZCAN
Mostafa gitti-geldi!

23 yaşındaki golcünün Zamalek’ten 4 milyon dolarlık satın alma opsiyonunu kullanacağını bildiren Aslan, Bordeaux ile 7 milyon Euro’nun üzerine el sıkıştı

Ancak Mısır kulübü, parasını hemen isteyince transfere taş koydu
Avrupa'daki çoğu ligde dün transferin son günüydü. Galatasaray'da sürpriz bir gelişme yaşandı ve taraftarın göz bebeği Mostafa Mohamed'i satmak istedi. Sarı-kırmızılı kulüp, Bordeaux ile her konuda anlaşma sağladı. İstanbul'dan ayrılan Mısırlı golcü dün Fransa'nın yolunu tuttu. Galatasaray yönetimi, Zamalek'ten bir buçuk yıllığına kiralanan 23 yaşındaki oyuncunun 4 milyon dolar olan satın alma opsiyonunu dün kullanacağını bildirdi. Ardından sarı-kırmızılılar, Bordeaux kulübünün yetkilileri ile 7 milyon Euro'nun üzerinde bonservis bedelinde el sıkıştı. Ancak Mısır'dan gelen haber transferi çıkmaza soktu.

G.SARAY İLE MISIR ARASINDA YOĞUN TRAFIK!
Zamalek, G.Saray yönetimine "Madem Mostafa'yı 7 milyon Euro'ya satıyorsunuz. Bize ödemeniz gereken 4 milyon doları hemen isteriz" restini çekti. Cimbom bunun yarısını teklif ederken, pazarlıkların devam ettiği öğrenildi. Mısırlı yıldızın sözleşmesine göre G.Saray'ın, oyuncunun bonservisini alabilmesi için 4 milyon doları Temmuz 2022'ye kadar ödemesi gerekiyor. Yaşanan krizden dolayı Bordeaux geri adım attı ve planlar suya düştü. Mostafa'nın, Zamalek'e bile geri dönebileceği iddia edildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Benfica Gedson Fernandes için kararını verdi! Ne Galatasaray ne de Beşiktaş...
3600 ek gösterge çalışmalarından son dakika gelişmesi: SABAH Memurlar o taslaklara ulaştı...
MEB'den son dakika duyurusu | Yüz yüze eğitime günler kala tüm kurallar belli oldu: İşte eğitimin yeni normali
Son dakika haberler | Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den flaş yüz yüze eğitim açıklaması: Yeni bir program hazırlandı...
Son dakika: Lionel Messi’nin PSG’de ilk maçından sonra o gerçek ortaya çıktı! Milyonlarca kişi aynı anda…
Son dakika: Galatasaray Mostafa Mohamed'i Bordeaux takımına gönderdi! İşte bonservis bedeli...
Son dakika! ABD Başkanı Biden'dan Afganistan açıklaması: Ben bu savaşı sürdürmek istemedim
KYK yurt başvuruları ne zaman? 2021 GSB KYK yurt başvuruları ne zaman başlıyor, kayıt tarihleri belli oldu mu?
Son dakika: Fenerbahçe'den Halil Dervişoğlu atağı ve Samatta müjdesi! Vedat Muriqi ve İrfan Can Kahveci'den sonra...
Son dakika haberi: Başkan Ali Koç 'fırsat transferi' demişti, Fenerbahçe taraftarının Willian aşkı! Drogba...
ARKADAŞINA GÖNDER
Mostafa gitti-geldi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA