Mostafa gitti-geldi!

23 yaşındaki golcünün Zamalek’ten 4 milyon dolarlık satın alma opsiyonunu kullanacağını bildiren Aslan, Bordeaux ile 7 milyon Euro’nun üzerine el sıkıştı
Ancak Mısır kulübü, parasını hemen isteyince transfere taş koydu Avrupa'daki çoğu ligde dün transferin son günüydü. Galatasaray'da sürpriz bir gelişme yaşandı ve taraftarın göz bebeği Mostafa Mohamed'i satmak istedi. Sarı-kırmızılı kulüp,Bordeaux ile her konuda anlaşma sağladı.İstanbul'dan ayrılan Mısırlı golcüdün Fransa'nın yolunu tuttu. Galatasaray yönetimi, Zamalek'ten bir buçuk yıllığına kiralanan 23 yaşındaki oyuncunun 4 milyon dolar olan satın alma opsiyonunu dün kullanacağını bildirdi. Ardından sarı-kırmızılılar, Bordeaux kulübünün yetkilileri ile 7 milyon Euro'nun üzerindebonservis bedelinde el sıkıştı.Ancak Mısır'dan gelen habertransferi çıkmaza soktu.
G.SARAY İLE MISIR ARASINDA YOĞUN TRAFIK!
Zamalek, G.Saray yönetimine "MademMostafa'yı 7 milyon Euro'ya satıyorsunuz.Bize ödemeniz gereken 4 milyon doları hemenisteriz" restini çekti. Cimbom bununyarısını teklif ederken, pazarlıkların devamettiği öğrenildi. Mısırlı yıldızın sözleşmesinegöre G.Saray'ın, oyuncunun bonservisinialabilmesi için 4 milyon doları Temmuz2022'ye kadar ödemesi gerekiyor. Yaşanankrizden dolayı Bordeaux geri adım attı veplanlar suya düştü. Mostafa'nın, Zamalek'ebile geri dönebileceği iddia edildi.