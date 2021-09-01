Nusret Çetinel kimdir? Ünlü oyuncu Nusret Çetinel nereli, kaç yaşında vefat etti, Çetinel’in ölüm sebebi nedir?

1 yıldır kanser hastalığı sebebiyle tedavi gören ünlü oyuncu Nusret Çetinel yaşamını yitirdi. Vefat haberinin ardından usta oyuncuyla ilgili detaylar Nusret Çetinel kimdir, nereli, kaç yaşında vefat etti, ölüm sebebi nedir? sorularına cevap aranıyor.
İşte Nusret Çetinel'e ilişkin tüm detaylar;
Türk oyuncu ve seslendirme sanatçısı Nusret Çetinel, 26 Ocak 1952 tarihinde Ankara'da dünyaya gelmiştir. Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuvarı mezunudur. Konservatuvara girdiği yıldan itibaren özel ve devlet tiyatrolarında oynadı. 2011 yılında Devlet Tiyatroları'ndan emekli oldu. 1976'dan itibaren TRT televizyonunda dublaj sanatçısı olarak çalıştı.
Nusret Çetinel, Rafadan Tayfa, Pembe Panterin Dönüşü, Polis Akademisi, Police Story, Tanrının Zırhı, Jetgiller, Cehennem Melekleri 2, Yıldız Savaşları Bölüm 2 gibi projelerde seslendirme yaptı.
Usta oyuncu ayrıca; Eyvah Babam, Bizim Evin Halleri, Sırlar Dünyası, Büyük Buluşma, Yağmurdan Sonra, Yeşeren Düşler, Hakkını Helal Et, Nazlı Yarim, Tek Türkiye, Son Ağa, Unutma Beni, Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi, Hür Adam Öyle Bir Geçer Zaman ki, Muhteşem Yüzyıl, Patron Mutlu Son İstiyor, Sevda Kuşun Kanadında ve İsimsizler gibi yapımlarda rol almıştır.