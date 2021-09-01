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Giriş Tarihi: 1.9.2021 09:45

Öğretmenlere eğitim ödeneği ne zaman yatacak? 2021-2022 kırtasiye yardımı eğitim ödeneği ne kadar?

Öğretmenlere eğitim ödeneği ne zaman yatacak? 2021-2022 kırtasiye yardımı eğitim ödeneği ne kadar?

Her eğitim öğretim yılının başında öğretmenlere verilen kırtasiye yardımı amaçlı eğitime destek ödeneği yeni dönemin başlamasıyla birlikte gündem konusu oldu. Öğretmenlerin sınıfta kullanacağı eğitim materyalleri için devlet tarafından sunulan bu imkan, “öğretmenlere eğitim ödeneği ne zaman yatacak?” sorusuyla araştırılıyor. 2021-2022 kırtasiye yardımı eğitim ödeneği ne kadar? İşte Milli Eğitim Bakanlığı’nın konuya dair son açıklaması.

Okullar 6 Eylül itibariyle yüz yüze eğitim sistemiyle açılıyor. 2021-2022 eğitim öğretim yılı başlarken, öğretmenlere sağlanan kırtasiye yardımı hakkında araştırmalar hız kazandı. Pek çok eğitimci "öğretmenlere eğitim ödeneği ne zaman yatacak, kırtasiye yardım ödeneği ne kadar?" diye araştırıyor. Öğretmenlerin dersler için malzeme ve materyal alması amacıyla ayrılan bu bütçe bakanlıkça duyuruldu. İşte detaylar.

BU YIL EĞİTİM ÖDENEĞİ NE KADAR?

Öğretmenler için ayrılan eğitim ödeneğine her yıl yüzde 2,5 zam yapılıyor. Bu zamla 2021 yılı kırtasiye yardımı 1210 TL'den 1250 TL'ye çıkarıldı. Böylece yeni eğitim öğretim yılında öğretmenlere yatırılacak eğitim ödeneği 1250 TL olarak belirlendi.

EĞİTİM ÖDENEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

Bakanlık tarafından gönderilen yazıda 1250 TL olarak belirtilen eğitim ödeneğinin 2 Eylül 2021 itibariyle öğretmenlere ulaştırılacağı bildirildi. Okulların açılacağı 6 Eylül öncesi öğretmenler kırtasiye yardımı ile yeni döneme hazırlanarak yüz yüze eğitime ilişkin hazırlıklarını tamamlayacak.

EĞİTİM ÖDENEĞİ NEDİR?

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 32. Maddesine göre; eğitime hazırlık ödeneği ya da eğitim ödeneği olarak adlandırılan kırtasiye yardımı; ilköğretim ve okul müdürleri ile yardımcıları, cezaevi okullarında çalışan öğretmenler, yönetici, eğitim uzmanı ve eğitim uzman yardımcıları dahil olmak üzere fiilen öğretmenlik yapanlara verilir. Bu bütçe öğretmenlerin ders içi etkinliklerde kullanacağı materyaller için ayrılmaktadır.

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Öğretmenlere eğitim ödeneği ne zaman yatacak? 2021-2022 kırtasiye yardımı eğitim ödeneği ne kadar?
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