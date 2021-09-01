Öğretmenlere PCR testi zorunlu mu? Aşı olmayan öğretmenlere PCR (koronavirüs testi) zorunluluğu var mı?

Aşı olmayan öğretmenlere PCR testi zorunluluğu, İçişleri Bakanlığı tarafından gönderilen genelge ile duyuruldu. Genelgedeki zorunlu PCR testi kararı; öğrencilerle birebir temas halinde olan tüm okul personelini kapsıyor. Yüz yüze eğitim süreciyle ilgili maddeleri de içeren genelge, "öğretmenlere PCR testi zorunlu mu?" sorusunu doğurdu. İşte okullarda aşı ve PCR konusuyla ilgili son durum.

ÖĞRETMENLERE AŞI ZORUNLU MU?

Ülkemizde tüm aşılar gibi koronavirüs aşısında da gönüllülük esastır. Bu nedenle öğretmenler için ya da başka bir meslek kolu için aşı zorunluluğu söz konusu değildir.