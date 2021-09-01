Okulda ve sınıfta maske takılacak mı? Derste ve okulda maske takmak zorunlu mu?

Online eğitimle tamamlanan bir eğitim-öğretim yılının ardından bu yıl okullar eskisi gibi yüz yüze eğitimle faaliyete geçiyor. Koronavirüs salgını nedeniyle okullarda bir dizi önlem alınırken, bu önlemler arasında öğrenciler için maske zorunluluğu olup olmadığı da merak ediliyor. Veliler ve öğrenciler; "derste ve okulda maske takmak zorunlu mu?" diye araştırırken MEB bu konuda bir açıklama yaptı. Okulda ve sınıfta maske takılacak mı sorusunun yanıtı haberimizde.

ÖĞRENCİLER İÇİN MASKE ZORUNLU MU?

Eğitim öğretim faaliyetlerinin aksamaması için 2021-2022 eğitim öğretim yılında yüz yüze sisteme geri dönüldü. Ancak okullarda bulaşı riskini önlemek amacıyla pek çok tedbir alındı. Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı tarafından takip edilen bu düzenlemeler arasında maske zorunluluğu da yer alıyor. Bakanlığın yayınladığı yüz yüze eğitim programına göre; öğrenciler, öğretmenler ve okul personelinin okul içinde maske takması zorunludur.