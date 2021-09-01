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Giriş Tarihi: 1.9.2021 11:35

Okulda ve sınıfta maske takılacak mı? Derste ve okulda maske takmak zorunlu mu?

Okulda ve sınıfta maske takılacak mı? Derste ve okulda maske takmak zorunlu mu?

Bugün anasınıfları ve 1. Sınıflar için okula uyum haftası kapsamında ilk ders zili çaldı. Tüm kademeler için eğitim 6 Eylül’de başlayacak. Yüz yüze eğitime geçiş yaparken, koronavirüs nedeniyle endişeli olan aileler, “okulda ve sınıfta maske takılacak mı?” diye merak ediyor. Okulda bulaş riskini azaltmak amacıyla alınan önlemler kapsamında, öğrenciler için derste ve okulda maske takmak zorunlu mu diye araştırılıyor. İşte yüz yüze eğitim ve maske zorunluluğuna ilişkin detaylar.

Online eğitimle tamamlanan bir eğitim-öğretim yılının ardından bu yıl okullar eskisi gibi yüz yüze eğitimle faaliyete geçiyor. Koronavirüs salgını nedeniyle okullarda bir dizi önlem alınırken, bu önlemler arasında öğrenciler için maske zorunluluğu olup olmadığı da merak ediliyor. Veliler ve öğrenciler; "derste ve okulda maske takmak zorunlu mu?" diye araştırırken MEB bu konuda bir açıklama yaptı. Okulda ve sınıfta maske takılacak mı sorusunun yanıtı haberimizde.

ÖĞRENCİLER İÇİN MASKE ZORUNLU MU?

Eğitim öğretim faaliyetlerinin aksamaması için 2021-2022 eğitim öğretim yılında yüz yüze sisteme geri dönüldü. Ancak okullarda bulaşı riskini önlemek amacıyla pek çok tedbir alındı. Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı tarafından takip edilen bu düzenlemeler arasında maske zorunluluğu da yer alıyor. Bakanlığın yayınladığı yüz yüze eğitim programına göre; öğrenciler, öğretmenler ve okul personelinin okul içinde maske takması zorunludur.

DERSTE VE SINIFTA MASKE TAKILACAK MI?

Öğrenci ve öğretmenlerin özellikle sınıf ortamında ve ders esnasında maskelerini ağız ve burun kapalı olacak şekilde takması zorunludur. Farklı sınıflarda ders veren öğretmenlerin ders arasında maskesini değiştirmesi de istenmektedir. Ayrıca öğrencilerin de belli aralıklarla maskeleri değiştirmesi gerekmektedir.

ÖĞRENCİLERE OKULDA MASKE DAĞITILACAK MI?

Öğrenci, öğretmen ve okul personelinin gün içinde sık sık maske değiştirebilmesi için okullarda yedek maske tedariği sağlanacak. Öğrencilerin rahatça ulaşabileceği alanlarda maskeleri atacakları atık kutuları bulunacak, yeni maskelere ulaşmaları sağlanacaktır.

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Okulda ve sınıfta maske takılacak mı? Derste ve okulda maske takmak zorunlu mu?
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